İş arkadaşıyla tartıştı, kalp krizi geçirerek öldü
Edirne'nin Keşan ilçesinde oto sanayi sitesinde iş arkadaşıyla tartışan motor ustası Burhan Özdoğan (53), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Oto sanayi sitesinde motor ustası olarak çalışan Burhan Özdoğan, işyerinin önünde iş arkadaşı H.T. ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Daha sonra iş yerine giren Özdoğan, bir anda fenalaşarak yere yığıldı.
Çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Burhan Özdoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özdoğan'ın cansız bedeni, hastane morgunda savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Burhan Özdoğan'ın kalp hastalığı olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi. Polis, Özdoğan'ın tartıştığı H.T.'nin de emniyette ifadesini alarak serbest bıraktı.
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