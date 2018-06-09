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    İş arkadaşını çocuklarının gözü önünde bıçakladı

    MUĞLA (İHA)
    09.06.2018 - 17:12 | Son Güncelleme:

    Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir kişi, tartıştığı iş arkadaşını çocuklarının gözü önünde bıçakla ağır yaraladı.

    Olay, ilçeye bağlı Menekşe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. daha önce birlikle boya işi yaptığı E.M'nin evine gitti. İkili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç., yanındaki bıçakla arkadaşını çocuklarının gözü önünde çeşitli yerlerinden yaraladı. Evdekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.M., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethiye’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alnına E.M’nin vücudunda 6 bıçak darbesi bulunduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay sonrası kaçan M.Ç. ise, Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

    Etiketler: iş arkadaşı , çocuklar , bıçaklı saldırı , Muğla , son dakika , haberler
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