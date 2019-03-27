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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sinan KABATEPE/ ALAPLI (Zonguldak),(DHA), İHA
27.03.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

İş arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı 

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ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, belediye temizlik işçisi İsmail Çavdar (53), belediyeye ait temizlik aracıyla caddeyi temizleyen belediye işçisi Nazım Akın'a pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

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  • Belediye işçisi, mesai arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı
  • Belediye işçisi, mesai arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı
  • Belediye işçisi, mesai arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı
  • Belediye işçisi, mesai arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Alaplı Kılburnu mevki meydanında gerçekleşti. Alaplı Belediyesi’nde çalışan 53 yaşındaki Belediye Temizlik işçisi İsmail Ç., belediyeye ait temizlik aracıyla caddeyi temizleyen belediye işçisi Nazım Akın‘a pompalı tüfekle yakın mesafeden ateş açtı. Zanlının silahından çıkan kurşunlar Akın’ın vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.

Nazım Akın temizlik aracının içerisinde yaşamını yitirdi. Zanlı İsmail Ç., olay yerinden kaçmaya çalışırken çevredeki vatandaşlar durumu polise haber verdi. Polis ekipleri kısa sürede zanlıyı suç aleti ile birlikte gözaltına aldı. Olayın namus cinayeti sebebiyle işlendiği iddia ediliyor. 
Polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. 

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