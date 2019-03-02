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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
02.03.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

İş adamlarının korkulu rüyasıydı! Hepsi tek tek yakalandı

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Tekirdağ ve İstanbul’da polis ve jandarma ortaklaşa olarak eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 kişi yakalanırken, kaçmaya çalışan 2 kişiden birinin kolu diğerinin de bacağı kırıldı. Kolunda parçalı kırık oluşan şüpheli hastanede tedaviye alınırken ayağı kırılan diğer şüpheli adliyeye koltuk değnekleri ve alçılı ayağı ile geldi. 

Tekirdağ genelinde fabrikaların çelik kasalarını soyan çeteye yönelik polis ve jandarma ekipleri ortaklaşa operasyon düzenledi.

FARK EDİLMEMEK İÇİN 5 KİLOMETRE YÜRÜMÜŞLER 

Yapılan teknik ve fiziki takipler ile iş yerlerine ait güvenlik kameralarının incelenmesi neticesinde şüphelilerin fabrikalara gece yarısından sonra geldikleri, fark edilmemek için yaklaşık 4 - 5 kilometrelik mesafeyi yürüdükleri, güvenlik kameralarının görmediği kör noktalardan fabrika sahasına giriş yaptıkları, fabrika binalarına ise yangın merdivenleri ya da çatılardan girdikleri belirlendi. Hırsızlık eylemi sırasında maske ve eldiven kullanan şüphelilerin kasaları matkap ve spiral taşlama makinesi ile açarak hırsızlık eylemi gerçekleştirdikleri belirlendi. 

Tekirdağ’ın Çorlu, Kapaklı ve Saray ilçeleri ile İstanbul Silivri’de 7’si jandarma 4’ü de polis bölgesinde kalan ve önceden belirlenen 11 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 

BALKONDAN ATLARKEN BİRİ KOLUNU DİĞERİ AYAĞINI KIRDI

Operasyon esnasında polis ve jandarmanın geldiğini gören 2 şahıs bulundukları evin balkonundan yaklaşık 6-7 metre yükseklikten atladı. Şahıslardan birinin ayağının kırıldığı diğerinin ise hem ayağının hem de kolunun kırıldığı tespit edildi. 

Tekirdağ ve İstanbul’ da yapılan eş zamanlı operasyonda 9 ikamet 1 iş yeri 3 araç olmak üzere toplam 13 arama yapılarak konuyla ilgili olarak E.Y, M.A., Z.A, M.E, A.Y, S.Ç, M.A, Y.A, G.A, F.A isimli 10 şahıs göz altına alındı. Yakalanan 5 şahıs ifadelerinin ardından Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’nden serbest bırakılırken, 4 şahıs ise mevcutlu olarak Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden birinin ise kolundaki parçalı kırık nedeniyle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde gözaltında tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 

Tekirdağ’da polis ve jandarmanın kurulan 8 özel ekiple günler süren çalışmalarda Tekirdağ ili genelinde bu kapsamda 2’si polis 14’ü jandarma sorumluluk bölgesinde olmak üzere yaklaşık 1 milyon TL değerinde toplam 16 ayır olay aydınlatılmış oldu.

Operasyon kapsamında şahısların ev, iş yeri ve oto aramalarında 3 tabanca ve bu tabancalara ait 111 adet fişek, 2 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 1 Elektroşok cihazı, 32 bin 420 TL ve 6 bin 100 dolar para, 12 değerli marka kol saati, 4 Laptop bilgisayar, 1 LCD televizyon, 1 tablet,13 adet cep telefonu, çok miktarda değerli tespih, ziynet eşyası, gözlük, maddi değeri 15 bin TL dolayında 3 adet özel üretim ceket, çok sayıda kasa açmada kullanılan iş aletleri ve kar maskeleri ele geçirildi. 

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen 4 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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