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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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KAYSERİ (İHA)
31.07.2018 - 09:25, Son Güncelleme:

İş adamlarına fuhuş görüntüleri ile tuzak!

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İş adamlarına fuhuş görüntüleri ile tuzak!

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bazı iş adamı ve esnafı kumpas yoluyla ağına düşürerek maddi kazanç sağlayan fuhuş-şantaj çetesi çökertildi.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde fuhuş sırasında iş adamlarının uygunsuz görüntülerini çekip, bu görüntülerle şantaj yaparak para sızdırdıkları iddia gözaltına alınan 7 kişiden, 2'si kadın, 4'ü tutuklandı.

Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede çok sayıda iş adamı ve esnafa kumpas kurup, fuhuş sırasında uygunsuz görüntülerini çekerek, bu görüntülerle şantaj yapıp maddi menfaat sağlayan çeteye yönelik soruşturma başlattı Yaklaşık 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Cumhuriyet Savcısı Emrullah  Polat'ın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, Leyla B., Yılmaz Ü., Alpaslan Ü., İnci D., B.Ü., H.Ü. ve Y.Ü.'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden çetenin lideri olduğu belirtilen Leyla B. ile Yılmaz Ü., Alpaslan Ü. ve İnci D. tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

5 YIL ÖNCE ADANA'DAN GELMİŞ

Adana'dan 5 yıl önce gelip ilçeye yerleştiği belirtilen çete lideri Leyla B.'nin, kurduğu fuhuş çetesiyle iş adamı ve esnafı İsmet Mahallesi'ndeki bahçeli bir eve çağırıp, tuzaklarına düşürdükleri, bu kişilerin eve girip çıkarken ve içeride ilişki sırasında kamerayla kayda alıp, bu görüntülerle para sızdırdıkları belirlendi.

İş adamlarına fuhuş görüntüleri ile tuzak

 

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