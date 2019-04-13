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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
13.04.2019 - 19:32, Son Güncelleme:

İş adamının cenazesi sonrası ortalık karıştı... Çatışma çıktı

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde silahlı saldırıda öldürülen iş adamının cenaze töreni sonrası çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaraladı. Çatışma anında yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi’nde bulunan Fatih Camii’nin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda bulunan bir otele arkadaşları ile yemeğe giden Erkan Katmış, tartıştığı A.S. isimli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Şahsın ateşlediği kurşunların isabet ettiği Katmış hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. Katmış’ın cenazesi morga kaldırılırken, polis ekipleri Katmış’ı öldüren şahısın yakalanması için çalışma başlattı. Katmış’ın cenazesi Kocaeli’nin Derince ilçesi Fetih Mahallesi’nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Çınarlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

CENAZE NAMAZI SONRASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Kılınan cenaze namazı sırasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden 2 grup arasında cenaze namazının kılındığı cami önünde çıkan tartışma, büyüyerek silahlı çatışmaya döndü. Çıkan silahlı kavgada Serkan S., C.K. ve M.Y. adlı 3 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılardan birisi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer 2 yaralı da olay yerinde bulunan vatandaşların araçları ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede ekipler tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan şahısların yakınları arasında yaşanabilecek bir arbede nedeni ile hastane önüne Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Hastanenin Acil Servis ünitesinin önünde barikat kuran ekipler, geniş güvenlik önlemi aldı. Olayın ardından H.H. adlı bir şahsın da polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

PANİK GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, silahlı çatışma anında vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı. Şahıslar arasında çıkan silahlı kavga anı güvenlik kameralarının açısı dışında kalırken, olay anında vatandaşlar büyük panik yaşıyor. Silah seslerini duyan vatandaşlar panikle koşmaya başlıyor.

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