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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet CANDAN / DHA
16.05.2019 - 16:52, Son Güncelleme:

İş adamını öldürüp itiraf etti: Gökhan öldü, günahsız biriydi…

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İş adamını öldürüp itiraf etti: Gökhan öldü, günahsız biriydi…

İzmir'de organize suç örgütü kurarak, maddi menfaat elde ettikleri ve 'silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs ile kasten adam öldürme' suçları işledikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 5’i firari, 31'i tutuklu 69 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Nadir Sönmez, iş adamı Gökhan Kalıpçı'yı öldürdüğünü itiraf ederek, "Ayağından vuracaktım ama Gökhan öldü. Günahsız biriydi. Öldürme kastım yoktu sadece ayağına sıkacaktım. Bu saatten sonra vicdanımı rahatlatma derdindeyim" dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçen yıl mayıs ayında Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı suçlara karıştıkları belirlenen ve suç örgütü lideri Serkan K. ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Yaklaşık 2 ay süren teknik takibinin ardından İzmir, Ankara, İstanbul, Manisa, Aydın ve Muğla'da 450 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı baskınlarda 64 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 14 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. 'Kurşunlama, yaralama, tehdit, şantaj, yağma, kundaklama ve silahlı saldırı' suçlarına karıştıkları belirlenen şüpheliler arasında İzmir'in Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde 2017 yılında kaldığı otelden çıkıp, cipine binen iş adamı Gökhan Kalıpçı'nın öldürüldüğü silahlı saldıranın failleri de bulunduğu ortaya çıktı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31’i tutuklanırken, diğer sanıklar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çete lideri Serkan K. ile 5 firari sanığın da aralarında bulunduğu 69 sanık hakkında ‘suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları, yönettikleri ve bu örgüte üye oldukları, bu örgüt kapsamında maddi menfaat elde etme amacı güderek tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten adam öldürme’ suçlarından dava açıldı.

HAKİM HUZURUNDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tutuklu sanıklardan Nadir Sönmez, cinayet suçlamasını kabul ederek, "Gökhan Kalıpçı'yı ayağından vuracaktım ama aracındayken bir el ateş ettim, Gökhan öldü. Günahsız biriydi. Babası Mahmut Kalıpçı da şimdi burada. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah rahmet eylesin. Öldürme kastım yoktu sadece ayağına sıkacaktım. Bu saatten sonra vicdanımı rahatlatma derdindeyim. Paraya ihtiyacım yok" dedi. Tutuklu sanık Burçhan Erol ise Gökhan Kalıpçı'yı öldürdüğünü itiraf eden Sönmez'i, olay yerine getirip götürdüğü ve silah temin ettiği yönündeki suçlamaları kabul etmedi.

Korsan taksicilik yaptığını söyleyen Erol, tutuklu sanıklardan Lider Camgöz'ün ricasıyla Sönmez'i Bayraklı'ya götürdüğünü ancak silah temininde bulunmadığın öne sürüp, "Silahı ben vermedim. Lider Camgöz'ün talep etmesiyle Sönmez'e yardımcı oldum. Gözaltına alınmamdan sonra emniyet mensuplarının korkutmasıyla ifadelerimde her şeyi inkar ettim. Şimdi verdiğim ifade doğrudur" dedi.

Mahkeme başkanı, savunması alınmayan sanıklar ile müştekilerin ifadelerinin yarın alınacağını belirterek, duruşmayı erteledi.

Genç iş adamı cipinde başından vuruldu
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