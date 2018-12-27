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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Yavuz YILMAZ/DHA
27.12.2018 - 16:33, Son Güncelleme:

İş adamını gasp etmişlerdi! Flaş karar

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İş adamını gasp etmişlerdi! Flaş karar

BURSA’nın İnegöl ilçesinde iş adamı Fatih Demircan’ın 10 bin lirasını gasbettikleri iddiasıyla yargılanan biri tutuklu, 4 sanığa hapis cezası verildi.

İnegöl’de 18 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Mobilyacılar Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren koltuk üretim fabrikasından çıkıp otomobiline binerek hareket eden iş adamı Fatih Demircan’ın yolu, iddiaya göre, 4 kişi tarafından Ahmet Türkel Çevre Yolu’nda araçla kesildi. Üç kişi, tabanca çekerek otomobilinden indirdikleri Demircan’ı zorla araçlarına almaya çalıştı. Şüphelilerden biri, Fatih Demircan’ın başına tabanca kabzasıyla vurdu, diğer şüpheliler de yaralanan iş adamının cebindeki 10 bin lirayı gasbetti. Ardından şüpheliler, geldikleri araçla kaçtı. Yaralanan Demircan, ihbar üzerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedaviye alındı. Aldığı darbelerle başından ve bacaklarından yaralanan Fatih Demircan, taburcu edildikten sonra emniyete giderek şikayette bulundu. Yakalanan 4 şüpheli hakkında İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi’nde gasp suçundan dava açıldı.

SANIKLARA HAPİS

Davanın bugünkü karar duruşmasına tutuklu sanık Zekeriya Sarı, tutuksuz sanıklar Hasan Sarı, Göksel Şahin ve Doğan Saltık ile mağdur Fatih Demircan ve tarafların avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, yargılamanın ardından kararını açıkladı. Tutuklu sanık Zekeriya Sarı 2 yıl 1 ay, tutuksuz sanıklar Hasan Sarı 7 yıl 8 ay 15 gün, Göksel Şahin ve Doğan Saltık ise 6’şar yıl 8’er ay hapis cezası çarptırıldı. Mehkeme heyeti ayrıca, tutuklu sanık Zekeriya Sarı’nın hükümle birlikte tahliyesine de karar verdi.

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