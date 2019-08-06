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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali AKSOYER/DHA
06.08.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

İş adamından akılalmaz plan! Polis kameraları izleyince gözlerine inanamadı...

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Bahçelievler'de 382 bin dolarlık bir hırsızlık olayını araştıran polis filmleri aratmayan bir senaryo ortaya çıkardı.

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  • İş adamının filmleri aratmayan planı kamerada; Soygun sahte kaza gerçek
  • İş adamının filmleri aratmayan planı kamerada; Soygun sahte kaza gerçek
  • İş adamının filmleri aratmayan planı kamerada; Soygun sahte kaza gerçek
  • İş adamının filmleri aratmayan planı kamerada; Soygun sahte kaza gerçek
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Polise başvurarak otomobilinin bagajında bulunan para dolu çantanın çalındığını söyleyen kişinin yalan söylediği, akrabalarından işletmek için aldığı parayı batırdığı için böyle bir plan yaptığı ortaya çıktı. Olayla ilgili param çalındı diyen müracatçı, sözde soygun yapan 2 motosikletlinin aralarında bulunduğu 4 kişi yakalandı. Suç uydurmaktan haklarında işlem yapılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

POLİSE BAŞVURUP YARDIM İSTEDİ

Bahçelievler, 23 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda polise başvuran Yasin D., otomobilinin bagajında içinde 382 bin dolar para bulunan çantanın motosikletli iki kişi tarafından çalındığını söyledi. Polis merkezinde ifade veren işadamı Yasin D. "Yolda giderken bir motosiklet bana çarptı. Durup hasara baktık. Daha sonra anlaşarak yanımdan ayrıldılar. Onlar gittikten sonra bir kişi yanıma yaklaşıp, gençlerin aracın bagajından bir şey aldıklarını gördüğünü söyledi. Kontrol ettiğimde içinde para olan çantanın yerinde olmadığını gördüm." dedi.

İŞ ADAMI VE SOYGUNCULARIN SABAH BULUŞTUKLARI TESPİT EDİLDİ

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis Yasin D.'nin çalındığını söylediği paranın, ailesinden işletmek için aldığı  soygunun meydana geldiği gün parayı geri götürdüğünü tespit etti. Ekipler 8 gün boyunca yaklaşık 40 kilometrelik yol üzerindeki tüm güvenlik kameralarını incelediklerinde ilginç bir detaya ulaştı. Polis, geriye dönük yaptığı incelemede soyulduğunu söyleyen kişi ile, motosikletleriyle sözde soygun yapan kişilerin sabah saatlerinde buluştuklarını tespit etti. Buluşmada şüphelilerin soygunu nasıl yapacaklarını planlandıkları tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişme üzerine daha önce müracaatçı olan Yasin D. savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Bu arada polis olaydan sonra kaçan motosikletli soyguncular 17 yaşındaki Y.Z. ile Mert S.(28)'yi de yakaladı. Hırsızların müthiş planı içinde bulunan şüphelilerden Y.Z.'nin babası Tekin Z.(45)'de yakalandı. Tekin Z.'nin ayrıca Yasin D.'nin de iş ortağı olduğu ortaya çıktı.

SAHTE SOYGUNDAN SONRA KAÇARKEN GERÇEK KAZA YAPMIŞLAR

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler kısa süre içinde suçlarını itiraf ettiler. Akrabalarına ait parayı batırdığında bunu söylemekten utanan Yasin D.'ye,  Tekin Z.'nin akıl verdiği oğlu ve onun arkadaşını sözde soygun yapmaya ikna ettiği öğrenildi. Şüphelilerin olaydan sonra kaçarlarken gerçek bir kaza yaptıkları daha sonra kaçmaya devam ettikleri öğrenildi. Bu kazanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Şüphelilerin daha sonra boş bir arazide motosikleti terk ettikleri, kıyafetlerini değiştirdikten sonra normal hayatlarına döndükleri öğrenildi.

SUÇ UYDURMAKTAN İŞLEM YAPILDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bu arada Yasin D.'ye işletmesi için para veren akrabaları da şikayetçi olmadı. Şüpheliler hakkında suç uydurmak ve dolandırıcılığa teşebbüs suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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