İşadamına yatak görüntülü şantaj... Mecidiyeköy'deki kafede basıldı

Özbekistan uyruklu Oduna M. (40) 13 Mayıs 2017 günü eski sevgilisinin Şişli’deki evine gitti. Birlikte oldukları dönemde aldığı anahtarla kolayca eve giren Oduna M. sevgilisini başka bir kadınla birlikte olurken gördü. Hemen cep telefonuna sarılan Oduna M. gizlice görüntülerini çekti. Daha sonra da evden ayrıldı.



Oduna M. görüntülerle eski sevgilisine şantaj yaparak para istemeye başladı. Sevgilisi zaman zaman ödeme yaptı. Ancak Oduna M. daha fazla para istedi ve görüntüleri ailesine de göndermekle tehdit etti. Sevgilisi polise şikâyetçi oldu. Bunun üzerinde çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri sevgilisine Oduna ile bir buluşma ayarlamasını istedi.

Mecidiyeköy’de bir kafede buluşma ayarlandı. Sevgilisi Oduna’ya daha önceden seri numaraları alınmış paraları verdi. Oduna M. önceki gün düzenlenen operasyonla, paraları aldığı sırada Gasp Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Özbekistanlı Oduna M. ifadesinde, “Bana 500 dolar borcu vardı, ben kendi paramı istedim” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

Gasp Büro Amirliği'ne getirilen şüphelinin, K.B. ile birlikte olduğu dönemde borç para verdiğini, o parayı geri almaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.