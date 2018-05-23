Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İşadamına yatak görüntülü şantaj... Mecidiyeköy'deki kafede basıldı

    İşadamına yatak görüntülü şantaj... Mecidiyeköy'deki kafede basıldı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    23.05.2018 - 11:16 | Son Güncelleme:

    İstanbul Şişli’de, ayrıldığı eski sevgilisinin evine anahtarla giren Özbekistanlı Oduna M., sevgilisini başka kadınla yakalayınca, görüntülerini cep telefonuyla çekti. Görüntüleri yaymakla tehdit ettiği sevgilisine bir yıldır şantaj yapıp para almaya çalışan Oduna M. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı.

    Özbekistan uyruklu Oduna M. (40) 13 Mayıs 2017 günü eski sevgilisinin Şişli’deki evine gitti. İşadamına yatak görüntülü şantaj... Mecidiyeköydeki kafede basıldıBirlikte oldukları dönemde aldığı anahtarla kolayca eve giren Oduna M. sevgilisini başka bir kadınla birlikte olurken gördü. Hemen cep telefonuna sarılan Oduna M. gizlice görüntülerini çekti. Daha sonra da evden ayrıldı.

    Oduna M. görüntülerle eski sevgilisine şantaj yaparak para istemeye başladı. Sevgilisi zaman zaman ödeme yaptı. Ancak Oduna M. daha fazla para istedi ve görüntüleri ailesine de göndermekle tehdit etti. Sevgilisi polise şikâyetçi oldu. Bunun üzerinde çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri sevgilisine Oduna ile bir buluşma ayarlamasını istedi.

    Eski sevgilisine şantaj yapınca suçüstü yakalandı...
    daha fazla video için

    Mecidiyeköy’de bir kafede buluşma ayarlandı. Sevgilisi Oduna’ya daha önceden seri numaraları alınmış paraları verdi. Oduna M. önceki gün düzenlenen operasyonla, paraları aldığı sırada Gasp Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Özbekistanlı Oduna M. ifadesinde, “Bana 500 dolar borcu vardı, ben kendi paramı istedim” diyerek suçlamaları kabul etmedi. 

    İşadamına yatak görüntülü şantaj... Mecidiyeköydeki kafede basıldı

    Gasp Büro Amirliği'ne getirilen şüphelinin, K.B. ile birlikte olduğu dönemde borç para verdiğini, o parayı geri almaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Etiketler: istanbul , iş adamı , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri