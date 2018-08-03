İş adamına teyzesinden korkunç tuzak

TEB Bankası yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Çolakoğlu teyzesi ve kuzeninin kendisine kumpas kurduğunu iddia ederek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Çolakoğlu’nun avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu dilekçede çok ciddi iddialar yer aldı. Dilekçeye göre Mehmet Çolakoğlu 2007 yılında bir trafik kazasına karıştı ve bu kazada diğer araçtaki iki kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası yapılan soruşturma sonrası Çolakoğlu’nun kusuru olmadığı anlaşıldı ve dosyaya takipsizlik kararı verildi.

Ancak 2016 yılında Mehmet Çolakoğlu’nun TEB Holding Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesinden sonra dosya tekrar açıldı. İddiaya göre Çolakoğlu’nun şirketin yüzde 50 hissesine sahip olması ve yönetim kuruluna seçilmesini teyzesi ve aynı zamanda amcasının eşi olan Feyza Çolakoğlu ile kuzeni Faruk Çolakoğlu’nu rahatsız etti.

8 YIL SONRA ŞİKAYETÇİ OLDULAR

İddiaya göre Feyza Çolakoğlu ile Faruk Çolakoğlu 2007 yılındaki kazada hayatını kaybeden Savaş Yılmaz’ın babası Seyyar Yılmaz ile kazadan yaralı olarak kurtulan Gökhan Yahşi ile irtibata geçti. Yılmaz ve Yahşi’ye para ve iş teklif eden anne ve oğlu taraflardan yeniden şikayetçi olmalarını istedi. Seyyar Yılmaz ve Gökhan Yahşi de kazadan 8 yıl sonra ifadelerini değiştirerek yeniden şikayetçi oldu. Yılmaz ve Yahşi’nin avukatlığını da Feyza Çolakoğlu’nun avukatları olduğu iddia edilen 3 avukat üstlendi. Yapılan şikayet sonrası soruşturma yeniden başlatıldı. Soruşturma sonunda Mehmet Çolakoğlu hakkında dava açıldı.

DAVA BİTMEK ÜZERETKEN GELEN İTİRAF

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava bitme aşamasına geldiğinde ise çarpıcı bir gelişme yaşandı. Seyyar Yılmaz ve Gökhan Yahşi mahkemeye dilekçe sunarak, “Yalan ifadede bulunduklarını ve pişman olduklarını” söyledi. Gökhan Yahşi mahkemeye sunduğu dilekçede ilk olarak Seyyar Yılmaz’ın kendisine Mehmet Çolakoğlu’ndan şikayetçi olması için telkinde bulunduğunu söyledi. Sonrasında Üsküdar’da bir kafede Feyza Çolakoğlu, Faruk Çolakoğlu ve 3 avukatla buluştuğunu, Feyza ve Faruk Çolakoğlu’nun kendisine Mehmet Çolakoğlu aleyhinde ifade vermesi halinde menfaat sağlayacaklarını ve iş bulacaklarını söylediğini iddia etti.

“MEHMET ÇOLAKOĞLU’NA ZARAR VERMEK İSTİYORLAR”

Seyyar Yılmaz ise mahkemeye sunduğu dilekçesinde, avukat Bilge B.’nin kendisini bulduğunu ve Mehmet Çolakoğlu’nun arkadaşıyla kavga ettiği için hesap sormak istediğini bu yüzden dosyanın yeniden açılması halinde para almadan avukatlığını üstleneceğini söylediğini iddia etti. İlerleyen zamanlarda Feyza Çolakoğlu’nun kendisini arayarak avukat Ahmet G.’ye vekalet vermesini istediğini anlatan Yılmaz, avukat Bilge B.’nin kendisine bir telefon görüşmelerine Feyza Çolakoğlu ve çocuklarının Mehmet Çolakoğlu’na husumet beslediklerini bu yüzden Mehmet Çolakoğlu ile uğraşarak ona zarar vermeye çalıştıklarını da mahkemeye sunduğu dilekçede anlattı.

Mehmet Çolakoğlu’nun avukatı savcılığa sunduğu suç duyurusunda, “Ne kadar acıdır ki müvekkilime öz teyzesi ve kuzeni tarafından tamamen maddi hesaplar nedeniyle böylesi bir kumpas tertip edilmiş ve müvekkile her türlü hukuksuzluk, vicdana ve ahlaka aykırı oyunlar düzenlenmiştir” ifadelerini kullanarak Fayza Çolakoğlu ile Faruk Çolakoğlu hakkında dava açılmasını ve ceza verilmesini talep etti.

6 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Dilekçenin ardından soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Feyza Çolakoğlu, Faruk Çolakoğlu, Seyyar Yılmaz ve Gökhan Yahşi hakkında, “yargı görevini yapanı etkileme” suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İFADE VERMEYE GİTMEMİŞLER

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Feyza Çolakoğlu ve Faruk Çolakoğlu’nun yapılan tebligatlara ve verilen sürelere rağmen ifade vermeye gelmedikleri bu yüzden şüphelilerin ifadeleri alınmadan dava açıldığı yer aldı.

Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR