İş adamına silahlı saldırıda yeni gelişme
Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır'ın oğlu Semih Çakır'ın silahla yaralanmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı
2 gün önce gece arkadaşlarıyla restorana giden iş adamı Semih Çakır, restorandan çıkış yaptığı sırada 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Çakır'ın ağır yaralandığı olayla ilgili E.Ö., İ.B., S.S., B.Ç. ve Z.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden biri olan ve silahla yaralamayı gerçekleştirdiği iddia edilen E.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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