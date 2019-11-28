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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
28.11.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

İş adamı ve şarkıcı öldürülmüştü, cinayet yazışmaları çıktı... Her satırı korkunç

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
İş adamı ve şarkıcı öldürülmüştü, cinayet yazışmaları çıktı... Her satırı korkunç

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iş adamı Ali Ekber Sürensoy ve şarkıcı Hacer Tülü’nün Bodrum’da bir bar önünde vurularak öldürülmesine ilişkin hazırladığı iddianamede cinayet öncesi ve sonrasındaki detaylar da yer aldı. Bu detaylar arasında cinayet öncesi ve sonrasındaki sosyal medya yazışmaları ve kamera çözümleri de var.

Yazışmalarda zanlılar önce silahlı saldırıyı nasıl yapacaklarını planlıyor. Daha sonra da nasıl kaçacaklarını değerlendiriyorlar. Bir başka yazışmada ise olaydan sonra yapılan değerlendirme yer alıyor. İddianameyle Mustafa Çeçen ve 6 adamı hakkında ‘adam öldürmek’ ve ‘adam öldürmeye yardım etmek’ suçlarından dava açılmıştı.

‘YOK MU DÜZGÜN ELEMAN, VURSA PARASINI VERİRİZ’

Zanlıların olaydan önce yaptığı suikast planlarına dair konuşma dökümleri iddianamede şöyle yer aldı:

M.Ç: Yok mu düzgün bir eleman... Vursa elbet veririz parasını
C.E: Var var
T.O: Ev yok mu abi
C.E: Ev yok ya... Burada öyle kira yok aşağıda otel ucuz, hem kaydettirmem hem... Ali abi şunu kaydetmeseler olmaz mı ki ya 3 kişinin var sonra verelim desek olmaz mı
M. Ç: 3 kişi kaydetsinler aynen öyle abi
C. E.: 3 kişi kaydetsinler bir kişi daha sonra kalacak aynen öle de...

DENİZE ATLAMA PLANI

Zanlılar Sürensoy’u vurduktan sonra nasıl kaçacaklarını planlıyorlar:

H.A: Keyfi olmaz otoparkta olur, orada olur, kapısının önünde olur, meydana geldiler orada olursa sıkıntı... Ben buradan vurdum mu, ben bir depar attık mı kenar nokta bulacağız. Orada Turgutreis'te arabaya bile gerek yok, 2 km koş.. Ne olur sanki değil mi abi?
C.E: Burda var mobese mobese
M. Ç: Medusa
C. E: .... mobese var
M. Ç: Valla arabayı çeker bir yere atlar denize gireriz bizde
C. E: Servet.... Trafikten oradan daha rahat çıkar
H. A: Valla kalabalıktan ve sesinden tırsar. Olmaz abi 4 kişi var birden zelzele çıkarsa olmaz, elinden kaçar öbür tarafta kaldırımda başka başka insanlar da gelecek

“İSABET ETTİ Mİ KANKA!”

Olaydan sonra sabah 06.00 sıralarında Mustafa Çeçen ile Fatma Karakoyun arasında geçen ve iddianameye giren yazışma ise şöyle:

(F.K.): Gittin mi otele
(M.Ç.): Çıktık inmeyi
(F.K. ): Nerede gördünüz, dikkatli git
(F.K.): Bekleseydin keşke kanka... O kadar içtin duramadın değil mi yerinde... İsabet etti mi onu söyle :)
(M.Ç.): Yerdeydi en son :)
(F.K.): Geldi mi ona yani
(M.Ç.) Gelmesi lazım gelmediyse dümen yaptı
(F.K.): Adamsın :):):) ha ha ha keşke gelseydim ya ...
(M.Ç.): Ayağını tutuyordu başka zaman olur inşallah :)
(F.K.): Çok üzüldüm şu an :):):) Dikkatli git bak içme daha
(M.Ç.): Sen haber al, haber verirsin bana
(F.K.): Tamam tamam merak etme kanka şivannn

Barda çıkan çatışmada genç şarkıcı Hacer Tülü öldü
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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