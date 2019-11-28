İş adamı ve şarkıcı öldürülmüştü, cinayet yazışmaları çıktı... Her satırı korkunç

Yazışmalarda zanlılar önce silahlı saldırıyı nasıl yapacaklarını planlıyor. Daha sonra da nasıl kaçacaklarını değerlendiriyorlar. Bir başka yazışmada ise olaydan sonra yapılan değerlendirme yer alıyor. İddianameyle Mustafa Çeçen ve 6 adamı hakkında ‘adam öldürmek’ ve ‘adam öldürmeye yardım etmek’ suçlarından dava açılmıştı.

‘YOK MU DÜZGÜN ELEMAN, VURSA PARASINI VERİRİZ’

Zanlıların olaydan önce yaptığı suikast planlarına dair konuşma dökümleri iddianamede şöyle yer aldı:

M.Ç: Yok mu düzgün bir eleman... Vursa elbet veririz parasını

C.E: Var var

T.O: Ev yok mu abi

C.E: Ev yok ya... Burada öyle kira yok aşağıda otel ucuz, hem kaydettirmem hem... Ali abi şunu kaydetmeseler olmaz mı ki ya 3 kişinin var sonra verelim desek olmaz mı

M. Ç: 3 kişi kaydetsinler aynen öyle abi

C. E.: 3 kişi kaydetsinler bir kişi daha sonra kalacak aynen öle de...

DENİZE ATLAMA PLANI

Zanlılar Sürensoy’u vurduktan sonra nasıl kaçacaklarını planlıyorlar:

H.A: Keyfi olmaz otoparkta olur, orada olur, kapısının önünde olur, meydana geldiler orada olursa sıkıntı... Ben buradan vurdum mu, ben bir depar attık mı kenar nokta bulacağız. Orada Turgutreis'te arabaya bile gerek yok, 2 km koş.. Ne olur sanki değil mi abi?

C.E: Burda var mobese mobese

M. Ç: Medusa

C. E: .... mobese var

M. Ç: Valla arabayı çeker bir yere atlar denize gireriz bizde

C. E: Servet.... Trafikten oradan daha rahat çıkar

H. A: Valla kalabalıktan ve sesinden tırsar. Olmaz abi 4 kişi var birden zelzele çıkarsa olmaz, elinden kaçar öbür tarafta kaldırımda başka başka insanlar da gelecek

“İSABET ETTİ Mİ KANKA!”

Olaydan sonra sabah 06.00 sıralarında Mustafa Çeçen ile Fatma Karakoyun arasında geçen ve iddianameye giren yazışma ise şöyle:

(F.K.): Gittin mi otele

(M.Ç.): Çıktık inmeyi

(F.K. ): Nerede gördünüz, dikkatli git

(F.K.): Bekleseydin keşke kanka... O kadar içtin duramadın değil mi yerinde... İsabet etti mi onu söyle :)

(M.Ç.): Yerdeydi en son :)

(F.K.): Geldi mi ona yani

(M.Ç.) Gelmesi lazım gelmediyse dümen yaptı

(F.K.): Adamsın :):):) ha ha ha keşke gelseydim ya ...

(M.Ç.): Ayağını tutuyordu başka zaman olur inşallah :)

(F.K.): Çok üzüldüm şu an :):):) Dikkatli git bak içme daha

(M.Ç.): Sen haber al, haber verirsin bana

(F.K.): Tamam tamam merak etme kanka şivannn