İş adamı Muhammed Fatih Erdem'e FETÖ üyeliğinden 5 yıl 10 ay hapis cezası
GEN-PA Telekomünikasyon ve İlet. Hiz. San. Tic. A.Ş'nin İcra Kurulu Başkanı Muhammed Fatih Erdem'in, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Erdem'i "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muhammed Fatih Erdem getirildi. Duruşmada tanık Fatih Aktaş, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) dinlendi. Sanık Erdem, Bylock'u Google playden indirdiğini, örgütsel konuşma yapmadığını da belirtti. Mahkeme heyeti, sanık Muhammed Fatih Erdem'i, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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