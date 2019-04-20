İş adamı genç kadının hayatını kabusa çevirdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİş adamı genç kadının hayatını kabusa çevirdi
GeriGündem İş adamı genç kadının hayatını kabusa çevirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
20.04.2019 - 16:34, Son Güncelleme:

İş adamı genç kadının hayatını kabusa çevirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İş adamı genç kadının hayatını kabusa çevirdi

Tatil amacıyla Londra’ya giden genç kadın dünyaca ünlü bir restoran zincirlerinde işe başladı. İddiaya göre, restoran zincirleri sahibi Önder Şahan’ın yüzüne attığı kezzap sonrası hayatı kararan genç kadın, çareyi Londra’da bulamayınca İstanbul’a geldi.

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre, tatil amacıyla Londra'ya giden genç kadın dünyaca ünlü bir restoran zincirlerinde işe başladı. İddiaya göre, restoran zincirleri sahibi Önder Şahan'ın yüzüne attığı kezzap sonrası hayatı kararan genç kadın, çareyi Londra'da bulamayınca İstanbul'a geldi. Hayatını kâbusa çeviren olayla ilgili konuşan genç kadın, 'Yardım çığlığımı artık duyun' ifadelerini kullandı.

KEZZAP ATTI

Deniz Akın, İngiltere'nin başkenti Londra'ya tatil amaçlı gitti. Restoran zinciri sahibi Önder Şahan ile tanıştı. Şahan iddiaya göre, genç kadına Londra'da kalması için oturma izni alabileceğini söyleyerek güvenini kazandı. Aralarındaki güven ilişkisi sonrası Deniz Akın, Şahan'ın lüks restoranında işe başladı. Genç kadın, restoranın mutfak bölümünde bulunduğu bir sırada yine iddiaya göre Şahan'ın saldırısına maruz kaldı.

İddiaya göre, Önder Şahan elinde bulunan şişeyi genç kadının yüzüne fırlattı. Yüzüne buluşan kimyasal sıvı ile bir anda vücudunda yanma hisseden genç kadın tuvalete koştu. Aynaya baktığında yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde derin yanıklar oluşan genç kadın büyük bir şok yaşadı. Şahan, önce genç kadını kezzap diye bilinen kimyasal sıvı ile yaralayıp birde yaşanan olayı "Herhangi birine anlatırsan tüm ailenin kafasını kopartırım" diyerek tehdit ettiği iddia edildi. Ardından Londra'daki Türkiye Başkonsolosluğu'na giden genç kadın gerekli yardımı alamadığını ileri sürdü.

İSTANBUL'A DÖNDÜ

Apar topar İstanbul'a dönen Deniz Akın çareyi İstanbul'da aramaya başladı. İstanbul Adliyesi'ne gelerek yaşadıklarını savcı karşısında anlatan çaresiz kadın Önder Şahan'ın kendisine yaşattıkları nedeniyle cezalandırılması gerektiğini belirtti. Genç kadının ihbarı sonrası Londra'da yaşanan kezzap vakasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Deniz Akın, "Genç bir kadın olarak yüzümün bu halini sizinle paylaşıyorum. Başıma gelen bu olaylarda dünyaca ün kazanmış restoran işletmecisi Önder Şahan mesuldür. Önce beni kezzapla yaktı ardından ölümle tehdit etti. Londra'da yardım çığlıkların karşılıksız kaldı. Bu adamın cezalandırılması için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (20.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

PKK'ya ağır darbe! 20 terörist öldürüldü

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Cumhurbaşkanı Erdoğan 100. yıl logosunu belirledi

Kar yüzünden yol kapandı, sürücüler şaşkın: 'İlk defa Nisan ayında böyle gördük'