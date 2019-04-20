İş adamı genç kadının hayatını kabusa çevirdi
Tatil amacıyla Londra’ya giden genç kadın dünyaca ünlü bir restoran zincirlerinde işe başladı. İddiaya göre, restoran zincirleri sahibi Önder Şahan’ın yüzüne attığı kezzap sonrası hayatı kararan genç kadın, çareyi Londra’da bulamayınca İstanbul’a geldi.
Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre, tatil amacıyla Londra'ya giden genç kadın dünyaca ünlü bir restoran zincirlerinde işe başladı. İddiaya göre, restoran zincirleri sahibi Önder Şahan'ın yüzüne attığı kezzap sonrası hayatı kararan genç kadın, çareyi Londra'da bulamayınca İstanbul'a geldi. Hayatını kâbusa çeviren olayla ilgili konuşan genç kadın, 'Yardım çığlığımı artık duyun' ifadelerini kullandı.
KEZZAP ATTI
Deniz Akın, İngiltere'nin başkenti Londra'ya tatil amaçlı gitti. Restoran zinciri sahibi Önder Şahan ile tanıştı. Şahan iddiaya göre, genç kadına Londra'da kalması için oturma izni alabileceğini söyleyerek güvenini kazandı. Aralarındaki güven ilişkisi sonrası Deniz Akın, Şahan'ın lüks restoranında işe başladı. Genç kadın, restoranın mutfak bölümünde bulunduğu bir sırada yine iddiaya göre Şahan'ın saldırısına maruz kaldı.
İddiaya göre, Önder Şahan elinde bulunan şişeyi genç kadının yüzüne fırlattı. Yüzüne buluşan kimyasal sıvı ile bir anda vücudunda yanma hisseden genç kadın tuvalete koştu. Aynaya baktığında yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde derin yanıklar oluşan genç kadın büyük bir şok yaşadı. Şahan, önce genç kadını kezzap diye bilinen kimyasal sıvı ile yaralayıp birde yaşanan olayı "Herhangi birine anlatırsan tüm ailenin kafasını kopartırım" diyerek tehdit ettiği iddia edildi. Ardından Londra'daki Türkiye Başkonsolosluğu'na giden genç kadın gerekli yardımı alamadığını ileri sürdü.
İSTANBUL'A DÖNDÜ
Apar topar İstanbul'a dönen Deniz Akın çareyi İstanbul'da aramaya başladı. İstanbul Adliyesi'ne gelerek yaşadıklarını savcı karşısında anlatan çaresiz kadın Önder Şahan'ın kendisine yaşattıkları nedeniyle cezalandırılması gerektiğini belirtti. Genç kadının ihbarı sonrası Londra'da yaşanan kezzap vakasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Deniz Akın, "Genç bir kadın olarak yüzümün bu halini sizinle paylaşıyorum. Başıma gelen bu olaylarda dünyaca ün kazanmış restoran işletmecisi Önder Şahan mesuldür. Önce beni kezzapla yaktı ardından ölümle tehdit etti. Londra'da yardım çığlıkların karşılıksız kaldı. Bu adamın cezalandırılması için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle