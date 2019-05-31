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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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DHA-Ä°HA
31.05.2019 - 18:37, Son GÃ¼ncelleme:

Ä°ÅŸ adamÄ± ev hapsinde öldürülmüÅŸtü: 'AÄŸlamayacaÄŸÄ±m, düÅŸmanlarÄ± sevindirmeyeceÄŸim'

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Ä°ÅŸ adamÄ± ev hapsinde öldürülmüÅŸtü: 'AÄŸlamayacaÄŸÄ±m, düÅŸmanlarÄ± sevindirmeyeceÄŸim'

Â Ä°zmirâ€™in NarlÄ±dere ilÃ§esinde polis yeleÄŸi ile evine gelen ÅŸahsÄ±n silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Ä°zmirli iÅŸ adamÄ± Ahmet KurtuluÅŸ bugÃ¼n topraÄŸa verildi.Â 

Organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ davasÄ±nda elektronik kelepÃ§e takÄ±larak adli kontrol tedbiri uygulanan ve ev hapsinde bulunan iÅŸ adamÄ± Ahmet KurtuluÅŸ, iddiaya gÃ¶re dÃ¼n akÅŸam saatlerinde evine polis yeleÄŸi ile gelen bir ÅŸahÄ±s tarafÄ±ndan silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. AÄŸÄ±r yaralÄ± olarak hastaneye kaldÄ±rÄ±lan KurtuluÅŸ, tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. OlayÄ±n faili ise saldÄ±rÄ±dan sonra kaÃ§arak izini kaybettirdi.Â 

Ahmet KurtuluÅŸ'un cenazesi bugÃ¼n Adli TÄ±p Kurumundaki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan NarlÄ±dere Merkez Camiiâ€™ne getirildi.

Ä°kindi vakti kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nda, Ahmet KurtuluÅŸâ€™un kardeÅŸleri ve yeÄŸenleri, taziyeleri kabul etti. KurtuluÅŸâ€™un 2 Ã§ocuÄŸu da cenazeye gelmezken, yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ±yla gÃ¼Ã§lÃ¼kle ayakta durabilen eÅŸi BurÃ§in KurtuluÅŸ, tabuta sarÄ±larak, "AÄŸlamayacaÄŸÄ±m, dÃ¼ÅŸmanlarÄ± sevindirmeyeceÄŸim" dedi.

KurtuluÅŸâ€™un acÄ±lÄ± eÅŸi BurÃ§in KurtuluÅŸ, tabutun baÅŸÄ±ndan dakikalarca ayrÄ±lmadÄ±. KÄ±lÄ±nan namazÄ±n ardÄ±ndan KurtuluÅŸâ€™un cenazesi NarlÄ±dere YenikÃ¶y MezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verildi.Â 

FAÄ°LÄ°N YAKALANMASI Ä°Ã‡Ä°N Ã‡ALIÅžMALAR SÃœRÃœYORÂ

Site gÃ¼venliÄŸine "Denetimli Serbestlik BÃ¼rosundan geliyorum" diyerek KurtuluÅŸâ€™un evine giren ve silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenlediÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len zanlÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in ekipler yoÄŸun bir mesai harcÄ±yor. Olay yerinden otomobille kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirlenen ÅŸahsÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§evredeki gÃ¼venlik ve MOBESE kameralarÄ± incelemeye alÄ±ndÄ±. Cinayetle ilgili soruÅŸturma devam ediyor.Â 

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