Ä°ÅŸ adamÄ± ev hapsinde öldürülmüÅŸtü: 'AÄŸlamayacaÄŸÄ±m, düÅŸmanlarÄ± sevindirmeyeceÄŸim'
Â Ä°zmirâ€™in NarlÄ±dere ilÃ§esinde polis yeleÄŸi ile evine gelen ÅŸahsÄ±n silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Ä°zmirli iÅŸ adamÄ± Ahmet KurtuluÅŸ bugÃ¼n topraÄŸa verildi.Â
Organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ davasÄ±nda elektronik kelepÃ§e takÄ±larak adli kontrol tedbiri uygulanan ve ev hapsinde bulunan iÅŸ adamÄ± Ahmet KurtuluÅŸ, iddiaya gÃ¶re dÃ¼n akÅŸam saatlerinde evine polis yeleÄŸi ile gelen bir ÅŸahÄ±s tarafÄ±ndan silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. AÄŸÄ±r yaralÄ± olarak hastaneye kaldÄ±rÄ±lan KurtuluÅŸ, tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. OlayÄ±n faili ise saldÄ±rÄ±dan sonra kaÃ§arak izini kaybettirdi.Â
Ahmet KurtuluÅŸ'un cenazesi bugÃ¼n Adli TÄ±p Kurumundaki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan NarlÄ±dere Merkez Camiiâ€™ne getirildi.
Ä°kindi vakti kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nda, Ahmet KurtuluÅŸâ€™un kardeÅŸleri ve yeÄŸenleri, taziyeleri kabul etti. KurtuluÅŸâ€™un 2 Ã§ocuÄŸu da cenazeye gelmezken, yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ±yla gÃ¼Ã§lÃ¼kle ayakta durabilen eÅŸi BurÃ§in KurtuluÅŸ, tabuta sarÄ±larak, "AÄŸlamayacaÄŸÄ±m, dÃ¼ÅŸmanlarÄ± sevindirmeyeceÄŸim" dedi.
KurtuluÅŸâ€™un acÄ±lÄ± eÅŸi BurÃ§in KurtuluÅŸ, tabutun baÅŸÄ±ndan dakikalarca ayrÄ±lmadÄ±. KÄ±lÄ±nan namazÄ±n ardÄ±ndan KurtuluÅŸâ€™un cenazesi NarlÄ±dere YenikÃ¶y MezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verildi.Â
FAÄ°LÄ°N YAKALANMASI Ä°Ã‡Ä°N Ã‡ALIÅžMALAR SÃœRÃœYORÂ
Site gÃ¼venliÄŸine "Denetimli Serbestlik BÃ¼rosundan geliyorum" diyerek KurtuluÅŸâ€™un evine giren ve silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenlediÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len zanlÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in ekipler yoÄŸun bir mesai harcÄ±yor. Olay yerinden otomobille kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirlenen ÅŸahsÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§evredeki gÃ¼venlik ve MOBESE kameralarÄ± incelemeye alÄ±ndÄ±. Cinayetle ilgili soruÅŸturma devam ediyor.Â
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