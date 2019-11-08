İş adamı Burhan Barutçu hayatını kaybetti
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, iş adamı Burhan Barutçu (60), motosikleti ile yaptığı kazada hayatını kaybetti.
Kaza, dün Çayırova D-100 karayolunda meydana geldi. Bir tekstil firmasının yönetim kurulu başkanı olan Burhan Barutçu, motosikleti ile yaptığı kazada ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Burhan Barutçu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Burhan Barutçu bugün Çayırova’da toprağa verilecek.
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