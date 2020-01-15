İrtica ne demek? İrtica nedir? İrtica TDK kelime anlamı

“İrtica” kelimesi bir TDK veya reaksiyondur. Bu, geri dönüş arzusunu ifade eder. Bunu eski yaşam tarzına geri dönme arzusu olarak tanımlayabiliriz. İrtica kelimesi (Türkçe: “birinin yerine dönmek”) ya da tepkisi, eski koşullarına dönmek isteyen herhangi bir toplumsal ya da politik hareket ya da ideoloji aşırılık yanlısıdır ve ilerlemeye karşıdır.

İrtica Ne Demek?

Bu terim Batı'da, monarşinin eski rejimine ya da Fransız Devrimi'ndeki koşullarına geri dönmek isteyen karşı-devrimcileri tanımlamak için kullanıldı. On dokuzuncu yüzyılda, batıda feodal lordları ve aristokrasiyi korumak isteyen sanayileşme, cumhuriyetçilik, liberalizm ve sosyalizmin muhaliflerini tanımlamak için kullanıldı. Gericilik suçlamaları ile oluşturulan metinlerde de irtica kelimesine sıkça rastlamak mümkün olmaktadır.