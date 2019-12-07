İroni ne demek? İroni nedir? İroni TDK Sözlük Anlamı
İroni kelimesinin ne anlama geldiği internette aranan konular arasında yerini alıyor. Peki İroni kelimesi ne demektir, ne anlama gelir ve Türk Dil Kurumu'nda İroni kelimesinin anlamı nasıl açıklanmıştır? İşte detaylar
Edebiyat içerisinde sıklıkla kullanılan ironi sözcüğünün TDK'da iki değişik biçimde tanımlandığını söylemek mümkündür. Bunlardan birincisi gülmecedir. İkincisi ise; kelimenin tersini kast edip olay ile ya da bireyle dalga geçme şeklinde tanımlanmıştır. İroni hakkında bilgi vermek okurlara yarar sağlayacaktır.
İroni, çoğu kez bazı tanımların ötesine geçmektedir. Yani, ''bir vaziyetin, göründüğünden veya olması gerektiğinden değişik biçimlerde olması veya netice kazanması'' şeklinde tanımlanabilmektedir. Örnek olarak; meyve almak amacı ile markete giden birisi, pek çok şey almasına rağmen meyve almayı unutur. Bu vaziyet tam olarak, ironi içeren bir vaziyettir. Çünkü kişi amacından sapmış olarak, almak istediği şeyin dışında her şeyi almıştır. Bu örnek, ironinin daha iyi kavranmasına yardımcı olacak bir örnektir.
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