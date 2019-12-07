İroni ne demek? İroni nedir? İroni TDK Sözlük Anlamı

Edebiyat içerisinde sıklıkla kullanılan ironi sözcüğünün TDK'da iki değişik biçimde tanımlandığını söylemek mümkündür. Bunlardan birincisi gülmecedir. İkincisi ise; kelimenin tersini kast edip olay ile ya da bireyle dalga geçme şeklinde tanımlanmıştır. İroni hakkında bilgi vermek okurlara yarar sağlayacaktır.

İroni Nedir?

İroni, çoğu kez bazı tanımların ötesine geçmektedir. Yani, ''bir vaziyetin, göründüğünden veya olması gerektiğinden değişik biçimlerde olması veya netice kazanması'' şeklinde tanımlanabilmektedir. Örnek olarak; meyve almak amacı ile markete giden birisi, pek çok şey almasına rağmen meyve almayı unutur. Bu vaziyet tam olarak, ironi içeren bir vaziyettir. Çünkü kişi amacından sapmış olarak, almak istediği şeyin dışında her şeyi almıştır. Bu örnek, ironinin daha iyi kavranmasına yardımcı olacak bir örnektir.