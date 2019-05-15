Irmakta kaybolan Suriyeli genç aranıyor
Mersin'in Tarsus ilçesinde dün serinlemek için girdiği Berdan Nehri'nde kaybolan Suriyeli tarım işçisi Mahmut Elşeyh'i (17) arama çalışmaları sürüyor.
Tarsus'ta dün saat 15.00 sıralarında tarım işçisi Mahmut Elşeyh, serinlemek için girdiği Egemen Mahallesi’nden geçen Berdan Nehri'nde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye polis ve jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Dün yapılan aramalardan sonuç alınamadı.
Havanın kararması üzerine ara verilen çalışmalar, bugün sabah yeniden başladı. Çalışmalara 5 kişilik AFAD, 9 kişilik itfaiye ve 7 kişilik AKUT ekibi ile Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 5 sualtı dalgıç ekibi, İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı 12 kişilik ekip katılıyor.
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