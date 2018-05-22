Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Irmakta akıntıya kapılıp boğuldu

    Irmakta akıntıya kapılıp boğuldu

    DHA
    22.05.2018 - 23:11 | Son Güncelleme:

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde Samet Durmuş Vurkun'u (5) arama çalışmaları nedeniyle suyu kesilen Manavgat Irmağı'nda ortaya çıkan adacığa geçen Mustafa Tekin (23), kıyıya gelmek isterken akıntıya kapılarak boğuldu. JAK Sualtı Arama Tim'i yaptığı aramada Mustafa Tekinin akıntıya kapıldığı yerin 5-10 metre aşağısında, 8 metre derinlikte cansız bedenine ulaştı.

    Manavgat'ta oturan Mustafa Tekin ve adı öğrenilemeyen kız arkadaşı akşamüzeri Manavgat Irmağı'na gitti.

    Geçen cuma günü ırmağa düşen ve 4 gündür bulunamayan Samet Durmuş Vurkun'u arama çalışmaları nedeniyle suyu kesilen ırmakta ortaya çıkan adacıkların birine geçen ikili, arama çalışmasına ara verilip barajlardan suyun salınmasının ardından ırmaktaki seviye yükselince panikledi.

    AKINTIYA KAPILDI

    Bir yandan ırmak kenarında birilerinin olabileceği ümidiyle bağıran Mustafa Tekin, bir süre sonra kız arkadaşını adacıkta bırakıp ırmak kenarına geçip yardım getirmeye karar verdi. Bunun için suya giren Tekin, ırmaktaki akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Irmağın ortasında mahsur kalan kızın feryatlarını duyan çevredeki bir vatandaş olay yerine gelerek kendisini kurtardı.

    Irmakta akıntıya kapılıp boğuldu

    CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    İhbar üzerine olay yerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Sualtı Arama Timi ve sağlık ekipleri sevk edildi. JAK Sualtı Arama Tim'i yaptığı aramada Mustafa Tekinin akıntıya kapıldığı yerin 5-10 metre aşağısında, 8 metre derinlikte cansız bedenine ulaştı. Mustafa Tekinin cenazesi incelemenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna konuldu.

    Irmakta akıntıya kapılıp boğuldu

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (22.05.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemi'ne dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar...
    daha fazla video için
    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri