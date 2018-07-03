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    Irmağa giren yunus kurtarıldı

    Ayhan ACAR/BARTIN (DHA)
    03.07.2018 - 13:26 | Son Güncelleme:

    BARTIN Irmağı’na giren 3 metre boyundaki yunus, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından 4 saat süren çalışmanın ardından tekrar denizle buluşturuldu.

    Sabah saatlerinde Hendekyanı Caddesi Kanlıırmak mevkiinde yürüyüş yolu çalışması yapan belediye ekipleri, balık sürüsünün peşine düşerken Bartın Irmağı’na giren yunusu gördü. İşçiler durumu polise bildirdi.

    Irmağa giren yunus kurtarıldıOlay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıç timi, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri geldi.

    Irmağa giren yunus kurtarıldıİlk olarak AFAD ekipleri botları ırmağa indirerek, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yunusu kovalama çalışması yaptı. Bunda başarılı olunmayınca Sahil Güvenlik dalgıç timi bota binerek, küreklerle ses yaptı. Yaklaşık 4 saat süren çabaların ardından kürek sesleriyle kovalanan yunus denize ulaştırıldı.

    Irmağa giren yunus kurtarıldı

    Irmağa giren yunus kurtarıldı

     

    Etiketler: Bartın Irmağı , son dakika , haberler
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