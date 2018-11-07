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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
07.11.2018 - 14:19, Son Güncelleme:

'İrlandalı Boksör' davasında flaş gelişme! Karar açıklandı…

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'İrlandalı Boksör' davasında flaş gelişme! Karar açıklandı…

İstinaf mahkemesi, Aksaray’da İrlandalı boksör Mohammed Fadeldabbous’un darp edilmesine ilişkin yerel mahkeme tarafından verilen hapis cezasını kaldırdı. Büfe sahibi Şenol Palan'ın 2 yıl 2 ay 7 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Aksaray’da su almak isterken su şişelerinin yere dökülmesiyle başlayan Kuveyt asıllı İrlandalı boksör Mohammed Fadeldabbous ile esnaf arasında çıkan kavgaya ilişkin dava İstinaf Mahkemesi’nde karara bağlandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11’inci Ceza Dairesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Şenol Palan ile avukatı Yunus Yalçın katıldı.

“DOLABIN KAPISINI AÇARAK, ‘BANA DA MI SATMIYORSUN?’ DEDİ”

Duruşmada söz alan sanık Şenol Palan, “Çalıştırdığım büfeye olaydan önce Mohammed Fadeldabbous değil de bir başkası gelip alkol istedi. Ben de alkol satmadığımı, dükkanda bulunmadığını söyleyince, ‘Var da bana satmıyorsun vs.’ dedi. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Ben de tartışma esnasında, ‘Satmıyorum git’ dedim. O da kaldıkları otele gitmiş, daha sonra yanında Mohammed Fadeldabbous’la birlikte 3 kişi geldiler. Mohammed dolabın kapısını açarak, ‘Bana da mı satmıyorsun?’ deyip suları yere döktü. Bu nedenle yeniden aramızda tartışma çıktı. Yani suları kazayla döküp birden saldırmış değilim” dedi.

İrlandalı turist turist tüm esnafı dövdü!
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“MEŞRU MÜDAFAA SINIRLARI İÇİNDE HAREKET ETMİŞTİR”

Bunun üzerine söz alan sanık avukatı Yunus Yalçın, “Müvekkilin mağdurun vücudunda kemik kırığı oluşacak şekilde yaralama olayında bir müdahalesi olmamıştır. Olay mağdurdan önce başka bir kişinin gelip alkol istemesi ve müvekkilin alkol olmadığını belirtmesi nedeniyle tartışmaları nedeniyle meydana gelmiştir. Görüntülerde de görüleceği gibi müvekkil olayı yatıştırmaya çalışmıştır. Malına zarar verildiğinden dolayı meşru müdafaa sınırlarında hareket edip uyarıda bulunmuştur. Müvekkil, kısa boylu 70 kg ağırlandığında, mağdur ise 120 kg ağırlığındadır” diyerek sanığın meşru müdafaa sınırları içinde hareket ettiğini öne sürdü. Sanığın beraatini istedi.

Mahkeme başkanı, Mohammed Fadeldabbous’ın yurt dışına çıkış kaydına ilişkin yazının Yabancılar Şube Müdürlüğü’nden gönderildiğini tutanağa geçirdi.

YEREL MAHKEMENİN KARARI KALDIRILDI

Davayı karar bağlayan daire, İstanbul 54’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nin sanık hakkında verdiği 3 yıl 6 ay 5 günlük hapis cezasının kaldırılmasına karar verdi. Sanık Şenol Palan’ı Mohammed Fadeldabbous’ı “haksız tahrik altında kasten yaralama” suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapse çarptırdı.

Duruşma sonrasında açıklama yapan sanık avukatı Yunus Yalçın, “Müvekkilim meşru müdafaa kapsamında hareket etmiştir. Aldığı ceza düşürüldü. Ancak verilen karar yine hukuka uygun bir karar değil. Cezanın sınırı bakımından kesin olarak verilmiş bir karar. Bundan sonra böyle olayların yaşanmaması dileğiyle diyoruz” dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Aksaray'da 1 Ağustos 2015 tarihinde Kuveyt asıllı İrlandalı Mohammed Fadeldabbous, su alırken şişelerin yere dökülmesi sonucu esnafla kavga etmişti.

İstanbul 54’üncü Asliye Ceza Mahkemesi yargılama sonucunda, sanık Şenol Palan’ın diğer sanık Mohammed Fadeldabbous’a sopayla vurarak kolunun kırılmasına neden olan eylemine ilişkin “kasten yaralama” suçundan 3 yıl 6 ay 5 gün hapis cezalandırılmasına karar vermişti.

Esnaflar Şerafettin Özbey ve Mohammed Raıe ise “kasten yaralama” suçundan adli para cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, İrlandalı boksör Mohammed Fadeldabbous’a ise eyleminin meşru müdafa çerçevesinde gerçekleştiğini gerekçe göstererek ceza vermemişti.

 

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