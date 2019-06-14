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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut MADAN/BURDUR (DHA)
14.06.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

İrem Su'nun ölümüne neden olan alkollü sürücüye 9 yıl hapis

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İrem Su'nun ölümüne neden olan alkollü sürücüye 9 yıl hapis

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencisi İrem Su Akkaya'nın (19) yaşamını yitirdiği kazada, tutuklu sanık uzman çavuş Emre Esmer'e 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Kazadan sonra 1,92 promil alkollü çıkan Emre Esmer karar öncesi "Pişmanım" derken, İrem Su'nun annesi Leyla Akkaya, sanığa "Senin ağzının üstüne vurmak istiyorum" diye tepki gösterdi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi kavşağında 13 Mart sabahı meydana gelen kazada, Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobil ile uzman çavuş Emre Esmer yönetimindeki 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Mobese kameralarına da yansıyan kazada Süleyman Emre Kılınç, yanındaki İrem Su Akkaya ve Beyza Din (19) ile diğer otomobilin sürücüsü Emre Esmer yaralandı. Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Isparta'daki özel hastaneye sevk edilen MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, bir gün sonra yaşamını yitirdi.

İrem Sunun ölümüne neden olan alkollü sürücüye 9 yıl hapis

Tedavisinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Emre Esmer'in, 1,92 promil alkollü olduğu belirlendi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı da öne sürülen Esmer, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan tutuklandı.

İrem Sunun ölümüne neden olan alkollü sürücüye 9 yıl hapis

Tutuklu sanık Emre Esmer'in yargılandığı davanın karar duruşması, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Emre Esmer'in yanı sıra İrem Su Akkaya'nın öğrenim gördüğü MAKÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Gülten Başyiğit Kılıç, Fakülte Sekreteri Kani Ziya Gökalp ile sınıf arkadaşları, kazada yaralanan Süleyman Emre Kılınç ve Beyza Din ile annesi Leyla ve babası Halil Akkaya katıldı.

İrem Sunun ölümüne neden olan alkollü sürücüye 9 yıl hapis

SON SÖZÜ 'PİŞMANIM'

Duruşmada son sözü sorulan sanık Emre Esmer, "Olanlardan dolayı üzgünüm. İrem Su'nun ailesinden ve arkadaşlarından özür diliyorum. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Mesleğime geri dönmek istiyorum. Pişmanım" dedi.

İrem Sunun ölümüne neden olan alkollü sürücüye 9 yıl hapis

'AĞZININ ÜSTÜNE VURMAK İSTİYORUM'

Duruşma salonunda gözyaşları içinde ifade veren İrem Su Akkaya'nın annesi Leyla Akkaya, sanık Emre Esmer'e, "Senin ağzının üstüne vurmak istiyorum" dedi.

Anne Akkaya, "Sanık 'pişmanım' diyor. Pişmanlığını gözlerimin içine bakarak söylesin. 91 gündür evime giremiyorum. Evde açtığım her dolaptan İrem Su çıkıyor. Çocuğunuzun eline diken batınca içiniz sızlar. Benim çocuğumu otopsiye gönderdiler. Benim çocuğum herkesin imrendiği bir çocuktu. Ben onu ne şartlarda büyüttüm, neler çektim biliyor musun? Özür diliyormuş. Neyin özrünü diliyorsun? Gözlerimin içine bak, pişmanlığını anlayayım. Sana hakkımı helal etmiyorum. Allah'ın terazisi şaşmaz. Adaletin terazisi şaşmaz" dedi.

Leyla Akkaya, sanığın mümkün olan en ağır ceza ile cezalandırılmasını istedi.

İrem Sunun ölümüne neden olan alkollü sürücüye 9 yıl hapis

Baba Halil Akkaya ise sanığın polis merkezi ve duruşmada verdiği ifadeler arasında çelişki olduğunu, ifadelerinin bazı bölümlerinin yalan olduğunu iddia etti. Mahkemenin bunu dikkate almasını isteyen Akkaya, "Alkollü olarak işlediği bu cinayet nedeniyle en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Kazada yaralanan Süleyman Emre Kılınç ve Beyza Din ise ifadelerinde, sanık Emre Esmer'in kaza anında alkollü olduğunun belli olduğunu belirterek en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

İrem Sunun ölümüne neden olan alkollü sürücüye 9 yıl hapis

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Emre Esmer'i, 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçlarından 9 yıl 9 ay hapisle cezalandırdı. Mahkeme heyeti cezada indirim yapılmasına yer olmadığını karar verdi. Emre Esmer'in sürücü belgesine de 2,5 yıl süreyle el konulmasına karar verildi.

'KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ'

Baba Halil Akkaya adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Verilen karar bizi tatmin etmiyor. Verilen hiçbir ceza benim çocuğumu geri getirmeyecek. Bu ceza bize yeterli gelmedi. Mahkeme süreci devam edecek. Çocuğumun hayatının bedeli 9 yıl 9 ay değil. Karara itiraz edeceğiz. Söyleyecek başka bir kelime yok. Sözün bittiği yer" dedi.

 

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