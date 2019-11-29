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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Süleyman EKİN/ANTALYA (DHA)
29.11.2019 - 16:18, Son Güncelleme:

İrem Su''nun öldüğü kazanın davası: 72 değil 91 km hızla gidiyormuş

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İrem Su''nun öldüğü kazanın davası: 72 değil 91 km hızla gidiyormuş

Burdur'da üniversiteli İrem Su Akkaya'nın (19) bulunduğu araca çarparak ölümüne neden olan sürücü Emre Esmer'in yargılanmasına devam edildi. Mahkemeye sunulan keşif raporunda Esmer'in kullandığı otomobilin hızının, 72 değil 91 kilometre olduğunun belirlendiği kaydedildi. Anne Leyla Akkaya, "Kızımı kaybedeli 8,5 ay oldu. Sanığı ailesi hapishanede görüyor; ancak ben çocuğumun toprağına sarılıyorum. Bizim ondan başka kimsemiz yoktu. Kolu kanadı koparılmış kuşa döndük, havada kaldık" dedi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi Kavşağı'nda 13 Mart sabahı meydana gelen kazada, Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobil ile Uzman Çavuş Emre Esmer'in kullandığı 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Süleyman Emre Kılınç, yanında bulunan İrem Su Akkaya ve Beyza Din (19) ile diğer otomobilin sürücüsü Emre Esmer yaralandı. Ağır yaralı Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan buradan da Isparta'ya sevk edilen MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, kazadan 1 gün sonra yaşamını yitirdi.

UZMAN ÇAVUŞ ALKOLLÜ ÇIKTI

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Uzman Çavuş Emre Esmer'in,yapılan testte 1.92 promil alkollü olduğu belirlendi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı da öne sürülen Esmer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yargılanan Emre Esmer, 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçundan 9 yıl 9 ay hapisle cezalandırdı. Cezada indirim yapmayan mahkeme heyeti, Esmer'in ehliyetine 2,5 yıl süreyle el koydu. Emre Esmer'in avukatı ile İrem Su Akkaya'nın ailesi, kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. 11'inci Ceza Dairesi'nde kasım ayı başında görülen duruşmada mahkeme heyeti, kaza yerinde yeniden keşif yapılmasına karar verdi.

HIZI 92 KİLOMETREYMİŞ

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi'nde bugün görülen 5'inci duruşmaya İrem Su'nun annesi Leyla Akkaya, babası Halil Akkaya, Süleyman Emre K., taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Emre Esmer ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkemede olay yerinde yapılan keşfin ardından düzenlenen rapor okundu. Sanığın otomobilinin olay sırasındaki hızının tespiti için hazırlanan keşif raporunda, bilirkişi raporunda belirtildiği gibi 72 değil 91 kilometre olduğunun belirlendiği kaydedildi.

'KOLU KANADI KOPARILMIŞ KUŞA DÖNDÜK'

Anne Leyla Akkaya, "Kızımı kaybedeli 8,5 ay oldu. Sanığı ailesi hapishanede görüyor; ancak ben çocuğumun toprağına sarılıyorum. Bizim ondan başka kimsemiz yoktu. Kolu kanadı koparılmış kuşa döndük, havada kaldık" dedi.

Akkaya ailesinin avukatı ise sanığın hız sınırını yüzde 80 oranında aştığını belirterek, "Sanığın kırmızı ışığa ve kavşağa gelirken de hızını yavaşlatmadığı, bunun aksine hızını artırdığı tespit edilmiştir" diye konuştu.

Sanık Emre Esmer ise ölen İrem Su'yu ve ailesini tanımadığını, küçük bir hayvana bile zarar vermesinin söz konusu olmadığını söyledi. Esmer, beyaz aracı sollamak için hızını artırdığını önceki duruşmalarda beyan ettiğini belirterek, rapora karşı diyeceği bir şey olmadığını kaydetti.

Sanık avukatı da bilirkişi raporu ile keşif raporunun aynı doğrultuda olduğunu söyledi.

Sanık Emre Esmer'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

'ADALET ER VEYA GEÇ TECELLİ EDECEK'

Duruşma sonunda Burdur MAKÜ Öğrenci Toplulukları ile Genç Fenerbahçeliler, üzerinde 'İrem Su İçin Adalet' yazılı pankart açtı. Çarşı Grubu temsilcileri de üzerinde İrem Su'nun fotoğrafının olduğu 'Adaletsizliğin olduğu her yerde Bir Beşiktaş Atkısı Açan Olacaktır Elbet' yazılı pankartı taşıdı.

Anne Leyla Akkaya, Adli Tıp'tan istenen ölüm raporunun henüz imzadan çıkmadığını belirterek, mahkemenin ertelendiğini söyledi. Baba Halil Akkaya ise önceki bilirkişi raporunun yanlış olduğunun mahkemede kabul edildiğini vurgulayarak, "İlk raporda 72 kilometre olarak belirtilen hızın 91 kilometre olduğu görüldü. Karşı tarafın avukatı da bunu kabul etti. Adalet er veya geç tecelli edecektir. Yüce Türk adaletine güveniyoruz. Medya mensuplarına, kızımın okuluna, öğrencilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Daha sonra İrem Su Akkaya'nın sevdiği lokumdan, ailesi tarafından duruşmayı izlemeye gelenlere dağıtıldı.

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