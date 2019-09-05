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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Süleyman EKİN/ANTALYA (DHA)
05.09.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

İrem Su'nun acılı babası: Öyle cezalar verilsin ki alkollüyken araca binmeye korksunlar

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Burdur'da mart ayında üniversiteli İrem Su Akkaya'ya (19) otomobille çarparak ölümüne neden olan uzman çavuş Emre Esmer'in Bölge Adliye Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Ertelenen duruşma sonrası açıklama yapan baba Halil Akkaya, "Öyle cezalar verilsin ki insanlar alkollüyken araca binmeye korksun" dedi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi kavşağında 13 Mart sabahı meydana gelen kazada Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobil ile uzman çavuş Emre Esmer yönetimindeki 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Süleyman Emre Kılınç, yanındaki İrem Su Akkaya ve Beyza Din (19) ile diğer otomobilin sürücüsü Emre Esmer yaralandı. Kaza sonrası kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Isparta'daki özel hastaneye sevk edilen MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya 1 gün sonra yaşamını yitirdi.

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında
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ALKOLLÜ ÇIKTI

Tedavisinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Emre Esmer'in yapılan testte 1,92 promil alkollü olduğu belirlendi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı da öne sürülen Esmer, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Emre Esmer, 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçundan 9 yıl 9 ay hapisle cezalandırdı. Mahkeme heyeti, cezada indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti. Emre Esmer'in sürücü belgesine de 2,5 yıl süreyle el koyulmasına karar verildi.

Emre Esmer'in avukatı ile İrem Su Akkaya'nın ailesi, kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emre Esmer SEGBİS'le katıldı. İrem Su Akkaya'nın ailesi ve arkadaşları ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada tarafların yerel mahkemenin verdiği karara ilişkin itirazlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanığın alkol promili ve kullandığı aracın hızı gibi dosyada yer alan delillerinin yeniden incelenmesini kararlaştırdı.

Duruşma, eksiklerin giderilmesi için 4 Ekim'e ertelendi.

'ARTIK İNSANLAR ALKOLLÜYKEN ARACA BİNMEYE KORKSUN'

İrem Su'nun babası Halil Akkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada kendilerine destek olmak için Türkiye'nin birçok yerinden kişinin Antalya'ya geldiğini söyledi. Amaçlarının başka İrem Su'ların gitmemesi olduğunu belirten Akkaya, "Öyle cezalar verilsin ki artık insanlar alkollüyken araca binmeye korksun. Başka anneler babalar yanmasın. Yüce Türk adaletine güveniyoruz. Biz haklıyız, haklı olan kazanacaktır" dedi.

Anne Leyla Akkaya ise tek çocuğunu kaybetmiş olmanın acısını yaşadığını söyleyerek, "Adaletin yerini bulması için çabalamaya devam edeceğiz. Çocuğumun her zaman arkasında durdum, durmaya da devam edeceğim. Bu davanın peşini asla bırakmayacağım. İstedikleri kadar itiraz etsinler, yolun sonu neresiyse oraya kadar gideceğim. Mücadelem bu kadar değil. Sundukları iddialar tutarlı değil. Söyledikleri her şeyin ucunda bir yalan var. Hakimler de zaten bu iddiaların araştırılmasını istedi" diye konuştu.

İrem Sunun acılı babası: Öyle cezalar verilsin ki alkollüyken araca binmeye korksunlar

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