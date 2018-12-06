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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
06.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

İrem öldü, önlem alındı

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İrem öldü, önlem alındı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü öğrencisi İrem Kütük’ün (21) üniversite yerleşkesinde yürüdüğü sırada kamyonet kapağı çarpması sonucu ölümünün ardından rektörülük harekete geçti.

Rektörlük, üniversitedeki iç yazışmasında, “Üniversitemiz kampüsünde meydana gelen ve öğrencimiz İrem Kütük’ü kaybetmemize yol açan elim olay ile ilgili Savcılık soruşturması’nın yanı sıra üniversitemiz tarafından yürütülen idari soruşturma devam etmektedir” hatırlatmasını yaptı. Yazıda, “Söz konusu araç, 24 Ağustos 2012 tarihinde modifiye edilmiş olup, son olarak 04 Temmuz 2018 tarihinde yetkili kuruluş tarafından yapılan periyodik muayeneden geçmiştir” denildi. Rektörlüğün, İrem’in ölümünün ardından aldığı “acil önlemler” ise şöyle:

(İrem’in öldüğü yol) A4 yolu inişinde iki adet hız kesici kasis yapılacak, yol delinatörlerle ortadan ikiye ayrılacak ve yolun her iki tarafına bariyerler konulacaktır.

A4 yoluna paralel, sadece yayaların kullanabileceği yeni bir yol yapımı planlanmakta olup bu yola “İrem Kütük” adı verilecektir.

Beşeri Binası girişine İrem Kütük’ün kişiliğini yansıtacak ve arkadaşları tarafından tasarlanacak bir sanat eseri konulacaktır.

Hazırlık yolu iniş bölümüne hız kesici kasisler konulacaktır.

Üniversitemize, Acil 112 Ambulans İstasyonu kurulması için Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne bugün başvuru yapılmıştır.

Önümüzdeki akademik yılda etkin hale gelmesi beklenen ODTÜ 101 dersi içeriğine Trafik Güvenliği konusu da eklenecektir.

ODTÜ'lü İrem'i ölüme götüren ihmal güvenlik kamerasında
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Cinayet gibi kaza Bakın İrem nasıl öldü
Cinayet gibi kaza! Bakın İrem nasıl öldü
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