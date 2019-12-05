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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DAMLA GÜLER - İSTANBUL
05.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İrem konuşamıyor göremiyor, yürüyemiyor... Çarpan serbest!

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
İrem konuşamıyor göremiyor, yürüyemiyor... Çarpan serbest!

Geçirdiği trafik kazası sebebiyle konuşmakta, görmekte ve yürümekte zorlanan İrem Uzer, tüm zorluklara rağmen hayata tutunmaya çalışıyor. Genç kıza çarpıp kaçan Sinan Hacıgüvenlioğlu ise iki ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldu.

İstanbul Şişli’de 11 Mayıs’ta, yolun karşısına geçerken bir cipin çarptığı İrem Uzer (22), vücudundaki çok sayıda kırık sebebiyle iki ay yoğun bakımda kaldı. Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarım Bölümü öğrencisi İrem’in tedavisi şimdi evinde sürüyor. İrem konuşmakta, görmekte ve yürümekte zorlanıyor. Tüm sağlık engellerine rağmen okuluna devam etmeye çalışıyor ama günlük ihtiyaçlarını da yardım olmadan karşılayamıyor. Kazadan sonra kaçmaya çalışırken cipini polislerin üzerine süren Sinan Hacıgüvenlioğlu’na (34) ise 705 lira para cezası kesildi. İki ay cezaevinde kaldıktan sonra ilk duruşmada tahliye edildi. 10 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Hacıgüvenlioğlu günlük hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Davanın son duruşması, İstanbul 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 28 Kasım’da görüldü. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Hacıgüvenlioğlu katılmadı.

OKUL ARKADAŞLARI DESTEK VERDİ

Duruşmada İrem ve ailesi hazır bulundu. İrem’e okul arkadaşları da destek verdi. Mahkemede kaza sonrası konuşmakta zorluk çektiği belirtilen İrem, “Karşıdan karşıya geçtiğimizi de hatırlamıyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Tedavim devam ediyor, şu anda okula gidemiyorum. Yazı yazamıyorum. Görme kaybım da var. Merdiven inip çıkamıyorum. Şikâyetçiyim” dedi.

‘ADALET İSTİYORUZ’

İrem’in avukatı ve üniversiteden hocası Doç. Dr. Hasan Sınar, genç kızın yaşadıklarını şöyle anlattı: “2 ay hayati tehlikesi bulunurken yoğun bakımda kaldı. 60 gün sonra gözlerini açtığında çok sayıdaki kemik kırığı nedeniyle hareket edemedi. 6 ay geçmesine rağmen konuşmasında ve yürümesinde büyük zorluk var. Minder olmadan oturamıyor, yazı yazamıyor, kitap okuyamıyor, yaşamsal faaliyetlerini ancak yardımla gerçekleştirebiliyor. Buna karşın, sağlığını geri kazanmak için olağanüstü bir direnç sergiliyor. Adalet istiyoruz.”

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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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