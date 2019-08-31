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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cem SÜRMENELİ- Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak)
31.08.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

İrem Derici konseri sırasında faciadan dönüldü

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İrem Derici konseri sırasında faciadan dönüldü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabet etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.

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  • Zonguldakta İrem Derici konserinde faciadan dönüldü
  • Zonguldakta İrem Derici konserinde faciadan dönüldü
  • Zonguldakta İrem Derici konserinde faciadan dönüldü
  • Zonguldakta İrem Derici konserinde faciadan dönüldü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Alaplı Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında şarkıcı İrem Derici konser verdi. Sahil bandında gerçekleştirilen konserde İrem Derici, ‘Yansın Geceler’ şarkısıyla sahneye çıktı. Birbirinden güzel şarkıları seslendiren sanatçıya, konser alanını dolduran binlerce kişi eşlik etti.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, eşi Aysel Tekin ile birlikte İrem Derici’ye çeşitli hediyeler verdi. Konserde İrem Derici, seslendirdiği 10'uncu Yıl Marşı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

HAVAİ FİŞEK MİNİBÜSE İSABET ETTİ, FACİADAN DÖNÜLDÜ

Konser sonunda belediye tarafından atılan havai fişeklerden biri, park halindeki bir minibüse isabet etti. Havai fişek firmasına ait olduğu öğrenilen minibüs, kısa sürede alevler içinde kaldı.

Konser alanında bulunan Alaplı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. İçinde havai fişek olduğu iddia edilen minibüsün kısa sürede söndürülmesi olası faciayı önledi.

Araçta maddi hasar meydana geldi.

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