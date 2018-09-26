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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
26.09.2018 - 20:11, Son Güncelleme:

İranlılar polis rolünde Cezayirlileri soydu

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul'da, kiraladıkları otomobile binen 2'si İranlı 3 kişilik çete, otelden çıkan 2 Cezayirliyi yanlarına çağırdı. Polis olduklarını söyleyerek ellerindeki çantada uyuşturucu araması yapacaklarını söyleyen 3 kişi çantayı alarak otomobille kaçmaya başladı. Çantayı bırakmak istemeyen Cezayirlilerden biri ölümden döndü. Çete, gasp olaylarında kullandıkları kiralık aracın GPS kaydından yola çıkılarak yakalandı.

Cezayirli Mohamed B.(38) ve Bachır K.(44) 11 Eylül 2018 sabahı Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, kendilerine polis süsü veren kişilerin uyuşturucu araması bahanesiyle çantalarını alarak kaçtıklarını söylediler. Ülkelerinde esnaf olduklarını söyleyen Bachır K., ifadesinde, "Mohamed ile birlikte kaldığımız otelden çıktık. Yolun kenarında bir otomobilde 3 kişi vardı. Bizi yanlarına çağırdı. Yanlarına gidince üzerinde polis yazan bir kimlik göstererek pasaportlarımıza baktı. Daha sonra elimdeki çantada uyuşturucu olup olmadığını sordular. İçlerinden biri çantayı aldı. Çantayı alması ile birlikte araç hızla hareket ederek gitti. Çantada 15 bin 100 dolar vardı." dedi. 

İranlılar polis rolünde Cezayirlileri soydu

Başvurudan bir gün sonra Yunus ekipleri Fatih'te şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçerken gözaltına alınan Arif A'nın evinde yapılan aramada üzerinde polis yazısı olan sivil polis yeleği, soygunlardan önce araç plaka rakamlarını değiştirmek için rakam etiketleri bulundu. Polis ekipleri, bir gün önce gaspa uğrayan 2 Cezayirliyi karakola getirerek teşhis yaptırdı. Cezayirliler, gözaltındaki Arif A'nın çantalarını alan kişilerden biri olduğunu teşhis etti. Arif A. tutuklandı.  

İranlılar polis rolünde Cezayirlileri soydu

Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi. Gasp olayında kullanılan aracın plakası belirlendi. Plaka bilgisinden aracın sahibi bulundu. Araç sahibi, aracı kendisinden kiralayan kişilerin 11 Eylül 2018 günü aracın klimasında sorun olduğunu söyleyerek aracı değiştirdiklerini söyledi. Bunun üzerine yeni verilen aracın GPS kayıtları incelemeye alındı. GPS kayıtlarında aracın Fatih'te olduğu belirlendi. GPS bilgisi üzerinden aracın yeri belirlenerek operasyon başlatıldı. Dur ihtarında bulunuldu. Otomobildekiler ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Otomobil kovalamaca ile durduruldu ve içindeki 2 kişi gözaltına alındı.  Gözaltına alınan kişilerin İranlı Ayoub K.(38) ve Hassan Y.(34)olduğu belirlendi. Araçta bin 700 euro bulundu. 

Polisler araçta bulunan paradan yola çıkarak şüphelilerin başka bir olaya karıştıklarını değerlendirerek araştırma başlattı. Şüphelilerin aynı gün Arnavutluk vatandayı Ilir R'yi de kendilerine polis süsü vererek gasp ettikleri anlaşıldı. Gaspa uğrayan Cezayirliler ve Arnavutluk vatandaşı 2 İranlıyı Emniyette teşhis etti.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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