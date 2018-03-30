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    İranlı turistler, Van’da Moein’in konserinde coştu

    Behçet DALMAZ/VAN (DHA)
    30.03.2018 - 13:33 | Son Güncelleme:

    VAN’da Nevruz tatillerini geçiren ve kent ekonomisine büyük katkı sağlayan İranlı turistler, dün gece ülkelerinin ünlü sanatçısı Moein’in şarkılarıyla coştu. Şarkılara eşlik eden İranlılar, geç saatlere kadar eğlendi.

    Van’a nevruz tatillerini geçirmek ve alışveriş festivali için gelen İranlı turistler, kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Geçen yıl 500 bin turistin geldiği Van’a bu yıl 1 milyon turistin gelmesi hedefleniyor.

    İranlı turistler, Van’da Moein’in konserinde coştuNevruz tatillerini gündüzleri alışveriş yaparak, geceleri de disko, bar ve konserlerde eğlenerek geçiren İranlı turistler, düzenlenen etkinliklerde gönüllerince eğleniyor.

    İranlı turistler, Van’da Moein’in konserinde coştuİranlı turistler dün gece de Van’ın Edremit ilçesindeki Doueletree Hilton otelinde, ülkelerinde ’Hoca’ diye anılan ve en çok dinlenen sanatçılardan olan Moein’in konserinde eğlendi.

    İranlı turistler, Van’da Moein’in konserinde coştu1979 İran İslam Devrimi’nin ardından ABD’ye yerleşen ve ülkesine girişi yasaklanan Moein'in hayranları ’İran’ın en iyi viyola çalan sanatçısı’ ünvanına da sahip sanatçıyı izlemek için saatler öncesinden salona girdi.

    İranlı turistler, Van’da Moein’in konserinde coştuYoğun güvenlik önlemlerinin alındığı konsere gelen İranlılar ellerindeki poster ve çiçeklerle Moein’e büyük ilgi gösterdi.

    İranlı turistler, Van’da Moein’in konserinde coştuSaat 21.00’de başlayan konserde sanatçının seslendirdiği şarkılara tüm izleyenler eşlik etti.

    İranlı turistler, Van’da Moein’in konserinde coştuKonserde eğlenen İranlı turistler Moein'in posterlerini taşıyıp, şarkılar eşliğinde dans ederek gece geç saatlere kadar eğlendi.

    İranlı turistler, Van’da Moein’in konserinde coştu

    İranlı turistler, Van’da Moein’in konserinde coştu

    İranlı turistler, Van’da Moein’in konserinde coştu

    Etiketler: İranlı turist , NoMobil , gündem
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