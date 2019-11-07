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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.11.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

İranlı turistin şoke olduğu anlar

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Antalya’da taksiciyle İranlı kadın turist arasında 10 TL’lik taşıma ücreti tartışması çıktı. Uzun süre ağlayan İranlı turist, taksi şoförünün kendisini darp ettiğini iddia ederek şikayetçi olurken taksici ise “taksiden inip ücreti ödemek istemedi, 10 TL için kavga mı edeceğim” diyerek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

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  • İranlı turistin şoke olduğu anlar
  • İranlı turistin şoke olduğu anlar
  • İranlı turistin şoke olduğu anlar
  • İranlı turistin şoke olduğu anlar
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Olay, saat 12.10 sıralarında Meltem Mahallesi Meltem Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre Muratpaşa ilçesindeki bir AVM’ye gitmek için taksiye binen İranlı kadın turist, bankamatikten para çekmek istedi.

 İranlı turist, istediği bankamatiği bulamadığını ileri sürerek taksiciyle tartışmaya başladı.

Araçtan inen genç kadın, AVM’ye gitmek istemediğini ve taksiye yeniden binmeyeceğini söyledi.

Taksi şoförü de bankamatik ararken taksimetreye yansıyan 10 TL taşıma ücretini istedi. İranlı turist ücreti vermedi ve taksicinin kendisini darp ettiğini iddia ederek polisten şikayetçi oldu.

İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri geldi. Uzun süre ağlayan genç kadın, taksi şoförüyle arasında geçen konuyu polise anlattı. İranlı turist, çevredeki vatandaşlarca sakinleştirilmeye çalışılırken taksi şoförü de sadece taksi ücretini istediğini ve 10 TL için kavga etmeyeceğini belirtti.

Taksici ayrıca üzerine atılan suçlamaları da kabul etmedi.

İranlı turist ve taksi şoförü, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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