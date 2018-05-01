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    İranlı turistin feci sonu

    Adem AKATİN (DHA)
    01.05.2018 - 14:33 | Son Güncelleme:

    Rize’nin Ardeşen ilçesinde, Fırtına Deresi’nde rafting yaptığı sırada bottan düşen Suudi Arabistanlı turist Almer Fadah Sahda (40) boğularak öldü.

    Olay, saat 12.00 sıralarında Ardeşen ilçesi Yamaçdere köyünde meydana geldi. Fırtına Deresi’nde rafting yaptığı sırada bottan düşen Almer Fahad Sahda, akıntıya kapılarak suda sürüklendi. Dere kenarında bulunan bir kişi tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarılan Arap turiste, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Kalp masası yapılan Arap turist, ambulansla götürüldüğü Kaçkar Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: İran , Ölüm , gündem
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