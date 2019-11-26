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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali AKSOYER - Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL (DHA)
26.11.2019 - 16:46, Son Güncelleme:

İranlı Pehlevi Şişli'de öldürülmüştü! Esrarengiz cinayetle ilgili yeni detaylar çıktı

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İranlı Pehlevi Şişli'de öldürülmüştü! Esrarengiz cinayetle ilgili yeni detaylar çıktı

İstanbul Şişli'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden İranlı Mesut Pehlevi'nin ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Esentepe mahallesinde 14 Kasım'da meydana gelen olayda arkadaşıyla yürüyen İranlı Mesut Pehlevi'nin arkasından gelen saldırgan silahını peş peşe ateşlemişti. Olay sırasında ağır yaralanan Mesut Pehlevi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. Öldürülen Mesut Pehlevi'nin eski bir İran ajanı olduğu iddia edildi.

3 AY ÖNCE TÜRKİYE'YE GELMİŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından esrarengiz cinayetle ilgili yapılan çalışmalarda Mesut Pehlevi'nin eski bir İran ajanı olduğu yönünde herhangi bir bilginin bulunmadığı öğrenildi. 3 ay önce İran'dan geldiği öğrenilen Mesut Pehlevi'nin bilgisayar programcılığı işiyle uğraştığı tespit edildi.

BİLGİSAYARLARI VE CEP TELEFONLARI İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında Mesut Pehlevi'nin kullandığı bilgisayarlar ve cep telefonunun inceleme altına alındı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü olayın şüphelilerine ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini söylediler.

DEVRİM MUHAFIZLARI ALEYHİNE YAYINLAR YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Pehlevi'nin sosyal medya hesabından "Yozlaşmış mafya komutanlarının kökünü kazıyacağım, benim için dua edin ben bunu yapmadan onlar beni öldürmesin" şeklinde paylaşım yapması dikkat çekti.

''BİR ARKADAŞIMIZ ÖLÜMDEN DÖNDÜ''

Mesut Pehlevi'nin öldürüldüğü noktada bulunan taksi durağında ise saldırıya ait izlerin halen yer aldığı görüldü. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan birinin taksi durağına isabet ettiği ve bir kişinin ölümden döndüğü ortaya çıktı.

Saldırı sırasında dükkanda bulunan Metin Üstbaş, "Gece taksi durağında oturuyorduk. Yukardan adamlar iniyordu. Bir anda silah seslerini duyduk. Kurşunlardan biri durağa isabet etti. Biz ne olduğunu anlamadık. Ortalık toz duman oldu. Dışarı çıkıp baktığımızda bir kişi yerde yatıyordu. Olayı yapanlarsa kaçarak kayıplara karıştı. Biz onları göremedik. Çok gelenler oldu. Öldürülenin İranlı ajan olduğunu basının gelmesiyle öğrendik. Bir arkadaşımız ise içerde masada otuyordu. Biraz eğilerek oturmamış olsaydı sırtından kurşunu yiyecekti. Kıl payı kurtuldu kendisi" ifadelerini kullandı.

İranlı Pehlevi Şişlide öldürülmüştü Esrarengiz cinayetle ilgili yeni detaylar çıktı

 

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