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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ruken KADIOĞLU / İstanbul (DHA)
01.12.2019 - 09:15, Son Güncelleme:

İranlı Mesut Mevlevi cinayeti soruşturması: 7 şüpheli tutuklandı

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İranlı Mesut Mevlevi cinayeti soruşturması: 7 şüpheli tutuklandı

İranlı Mesut Mevlevi cinayeti soruşturmasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli de tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şişli, Esentepe Mahallesi'nde 14 Kasım'da arkadaşıyla yürüyen İranlı Masous Molovi Vardanjani'nin arkasından gelen saldırgan tarafından öldürülmesine ilişkin olarak gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si "Tasarlayarak öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kasten öldürmeye azmettirme" ve "Öldürmeye yardım" suçlarından tutuklandı.

Sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler, nöbetçi terör savcılığına çıkarılarak sorgulandı. Şüphelilerden 7'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 4'ü hakkında adli kontrol talep edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTTÜLER

14 Kasım'da meydana gelen olayda arkadaşıyla yürüyen İranlı Mesut Mevlevi'nin arkasından gelen saldırgan silahını peş peşe ateşlemişti. Olay sırasında ağır yaralanan Mesut Mevlevi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı'nın ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda Mevlevi'yi katil zanlısı olduğu iddia edilen Abdulvahap K. ile olayda kullanılan silahı temin ettikleri ve zanlının saklanmasına yardımcı oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalanmıştı. Çalışmalarını sürdüren ekipler 6 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.

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