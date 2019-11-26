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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN - İlker SEZER / İSTANBUL
26.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İranlı istihbaratçıyı ölüme götürmüşler

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
İranlı istihbaratçıyı ölüme götürmüşler

ŞİŞLİ’de 14 Kasım günü sokak ortasında kurşunlanan İranlı eski istihbaratçı Mesut Mevlevi (32) cinayetini soruşturan polis ilginç bir bilgiye ulaştı.

Mesut Mevlevi öldürüldüğünde yanında olan kişi birkaç saat önce tetikçiyle peş peşe AVM’ye girmiş. Polis hem tetikçiyi hem de Mesut Mevlevi’yi ölüme götüren arkadaşını arıyor. Mesut Mevlevi 14 Kasım 2019 günü saat 21.50 sıralarında Kâğıthane tarafından gelerek Ecza Sokak’ta bir kişiyle buluştu. İkili yürürken arkalarından gelen şapkalı, gözlüklü ve koyu renk giyimli bir kişi art arda 12 el ateş etti. Mevlevi kalbinden ve sağ bacağından vuruldu. Yoldan geçen N.Ü. de seken kurşunlarla yaralandı. Saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı. Bir süre Mevlevi’nin başında bekleyen arkadaşı da daha sonra hızlı adımlarla uzaklaştı.

AVM’YE PEŞ PEŞE GİRDİLER

Polis güvenlik kameralarını incelediğinde çok ilginç bir detay buldu. Saldırgan olaydan önce Levent’teki bir AVM’ye gitmişti. Peş peşe içeri girdiği kişi ise Mevlevi’nin yanındaki arkadaşıydı. Bu görüntüye ulaşılmasının ardından, Mevlevi’nin vurulduğu sırada yanında olan kişi ile saldırganın birlikte hareket ettiği değerlendirildi. Polis iki şüphelinin kimliklerini belirlemeye çalışıyor.

İranlı istihbaratçıyı ölüme götürmüşler

Mevlevi’nin sosyal medyada eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’la fotoğrafı bulunuyor.

Hürriyet’e konuşan, yurtdışında yaşayan İranlı gazeteci Behnam Gholipour, Mevlevi’nin İran’daki yolsuzlukları ortaya çıkarmaya çalışan bir hacker grubu kurduğunu söyledi. Mevlevi’nin geçmişte kendisiyle iletişime geçtiğini söyleyen İranlı bir gazeteci ise Mevlevi’nin ‘ekonomik mafya’ olarak tanımladığı İran Devrim Muhafızları’nın eski üst düzey yöneticisi Morteza Rezaei’ye ilişkin belge toplamak için kendisine işbirliği teklifinde bulunduğunu belirtti. 

İSPANYA’DAYMIŞ İZLENİMİ

2018 yılından İran’dan kaçtığı belirtilen Mevlevi, Türkiye’de olmasına rağmen sosyal medyada İspanya’da yaşadığı yönünde izlenim veriyordu. Mevlevi’nin İran’da yürütülen askeri ve istihbarat projelerinde sorunlar yaşanması ve arkadaşlarının tutuklanmasının ardından ülkeyi terk ettiği belirtiliyor. İsmini vermek istemeyen bir İranlı gazeteci, Mevlevi’nin İran’da birbiriyle çatışan iki istihbarat kurumunun anlaşmazlıkları nedeniyle öldürülmüş olabileceğini söyledi. Mevlevi’nin “Kara Kutu” isimli telegram kanalı üzerinden İranlı yetkillere dair ifşa belgeleri ile gündeme geldiği belirtildi. Mevlevi’nin sosyal medya sayfasında ise eski İran cumhurbaşkanları Haşimi Rafsancani, Muhammed Hatemi ve Mahmud Ahmedinejad ile çekilmiş fotoğrafları yer alıyor.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
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