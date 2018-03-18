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    İranlı iş insanı ve kız kardeşlerine Türkiye tatilinde sahte MİT'çi şoku

    Hürriyet Haber
    18.03.2018 - 15:34 | Son Güncelleme:

    İranlı milyarder iş insanı A.S.(35) ve kız kardeşlerini, kendilerine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) süsü vererek İstanbul’da kaçıran fidye çetesi yakalandı

    İranlı milyarder iş insanı A.S. (35) ve kız kardeşlerini İstanbul'da kaçıran sahtekarlar yakalandı. İddiaya göre; Dubai ve Rusya'da yatırımları olan A.S. (35) ve kız kardeşleri M.S. ile M.S. Türkiye'de tatildeydi. Üç kardeş, güvenlikleri için Dubai'de bir İngiliz güvenlik şirketiyle anlaştı. Onlar da bir Türk özel güvenlik görevlisini işe aldı.

    İranlı turistler, Beyoğlu'na bağlı Sütlüce'de kaldıkları otele gelen 3 kişi tarafından 24 Ekim'de kaçırıldı. MİT görevlisi ve polis olarak kendilerini tanıtan şebeke, 3 kardeşi Ayazağa'da metruk bir binaya götürürken, 3 kardeşin 500 bin euro değerindeki ziynet eşyalarını çaldı.

    Ailenin polise ihbarı sonrası başlayan soruşturma sonrası üç kardeş fidyeciler tarafından 30 saat sonra serbest bırakıldı. Gerçeği öğrenen turistler şikayetçi oldu.

    Üç kardeşin otel odalarını boşaltan dört kişinin güvenlik gerekçesiyle tutulan İngiliz korumalar S.C., J.A. ve P.B. olduğu saptandı. İngiliz şüphelilerin olaydan saatler sonra İngiltere'ye kaçtıkları belirlendi.

    Olayı planlayan ve uluslararası çetenin üyesi olduğu saptanan "Lorient" kod adlı Belçika uyruklu S.E.A.W., Atatürk Havalimanı'nda yakalandı. 1'i Belçika, 2'si İran uyruklu üç şüpheli ve Türk üç özel güvenlik görevlisi olmak üzere 6 şüpheli operasyonla yakalandı ve tutuklandı. (Sabah)

    Etiketler: iranlı iş insanı , fidye çetesi , sahte MİT'çi , gündem
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