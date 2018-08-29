İranlı hırsızlık timi lüks AVM'de suçüstü yakalandı!
İstanbul’daki AVM'lerde hırsızlık yapan 4 kişilik İranlı hırsızlık timi, Beşiktaş'ta bir AVM'de cep telefonu çalarken suçüstü yakalandı.
Beşiktaş'taki bir AVM'de cep telefonu ve aparatlarını satan bir işyeri yetkilisi polise başvurarak, 21 Mayıs 2018 günü stanttan cep telefonu ve aparatı çalındığını söyledi. İşyeri sahibinin başvurusu üzerine Asayiş Şube Yankesicilik ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi ve 4 kişinin hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Görüntülerde bir kişinin hırsızlığı yaparken, diğerlerinin de çalışanı oyaladığı tespit edildi
Ekipler, geçtiğimiz Pazartesi günü Beşiktaş'ta bir AVM'de görüldükleri yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine ekipler kısa sürede AVM'ye gitti. 4 kişinin, cep telefonu standında cep telefonu almak için harekete geçtikleri belirlenince ekipler de harekete geçti. Zahra H., Majar M., Sara R. ve Ghandam M. gözaltına alındı. Şebekenin tek erkek üyesi Majar M'nin hırsızlıktan daha önce cezaevine girdiği ve bir ay önce cezaevinden çıktığı belirlendi. Bir AVM'den elektrikli kay kay çaldıkları da belirlenen 4 kişi, Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı.
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