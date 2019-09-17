İranlı anneler de Diyarbakır’da
DİYARBAKIR’da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı İran’dan gelen 5 aileyle 40’a yükseldi. 5 yıl önce Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Ahmet (22) için HDP önüne gelen Vahide Sunar, oturma eylemine başladı.
Sunar daha önce böyle bir şeye cesaret edemediğini ancak bu aileleri görünce cesaretlenip geldiğini ifade etti. Kardeşi Ümid Abduli için İran’dan gelerek eyleme katılan Rüstem Abduli, kardeşinden 9 yıldır haber alamadıklarını anlattı: “Kardeşim 15 yaşındaydı. Bize ‘Diyarbakır’a gidersen kardeşin seni görür’ dediler, geldik. Nerede olursa olsun onu bekliyoruz. Kardeşimi getirmelerini bekliyoruz. Kardeşim bizi burada gördüğü zaman gelsin istiyoruz.”
Oğlu İlyas Hakimi için oturma eylemine katılan İranlı baba Fahim Hakimi ise çocuğunun 17 yaşındayken dağa kaçırıldığını belirtti. Hakimi, “Bana ‘Çocuğun PKK’nın içinde’ dediler. 5.5 senedir hiç haber alamadım. İki sefer kalp rahatsızlığı geçirdim ve ameliyat oldum. Çocuğumun annesi de hasta. Kalan iki çocuğumun da gözleri görmüyor. Çocuğumuz yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmek istiyoruz. İstiyoruz ki buradan bir haber gitsin çocuğumuza” dedi.
TEHDİT MESAJLARINA TUTUKLAMA
Öte yandan kayıp oğulları Süleyman’ın (18) bulunması için 30 Ağustos’tan bu yana HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Fevziye- Şahap Çetinkaya çiftinin yakınları M.B.’ye küfür içerikli mesajlar atıp, tehdit ettiği iddia edilen HDP Gençlik Kolları üyesi Süleyman Büyük emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘silahlı terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunma’ suçlarından tutuklandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle