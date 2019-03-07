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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
07.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İran’la PKK’ya ortak operasyon hazırlığımız var

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İran’la PKK’ya ortak operasyon hazırlığımız var

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İran’la PKK’ya yönelik ortak operasyon için hazırlıklar yapıldığını söyledi.

AA Editör Masası’na konuk olan Soylu, şunları söyledi:

KAYMAKAM, VALİ MASKARA OLUR

- “Allah muhafaza, eğer Türkiye 31 Mart akşamı hükümetin ve cumhur ittifakının zayıflığıyla çıkarsa, kaymakamlar, valiler Doğu ve Güneydoğu’da 6 yaşındaki çocuklara maskara olur. 31 Mart’ta zayıf çıkarsak, içerisinde HDP’nin de PKK’nın talimatlarının da bulunduğu ittifak, Türkiye’ye 4.5 yılı zehir, zindan eder. Bu ittifak karşısında bir zafiyet yaşandığı andan itibaren Doğu ve Güneydoğu’da valiler ve kaymakamları sokağa çıkarmazlar.

-  24 Haziran’da HDP’yi, Meclis'e taşıyan CHP ve Kılıçdaroğlu’dur. İstanbul’dan hangi belediye kazanacaksa Ankara’ya kadar bütün belediyelerde artık PKK’nın bir temsilcisi, Kandil’den haber götüreni ve irade ortaya koyanı olacak. Bu ‘PKK’ya bir tünel açmak’ demektir.  

- Geçen İranlılar geldiler, değerlendirmeler yaptık. İlk kez söylüyorum. İran’la PKK’ya yönelik inşallah birlikte operasyon yapacağız. Uzun zamandır Türk devletinin tezi birlikte operasyon.”

ALMANYA'DAKİ, FRANSA'DAKİ TAKİP EDECEK DE BEN ETMEYECEK MİYİM

(PKK’yı destekleyenlerin gelip Antalya’da tatil yapamayacağı) Geçen gün Almanya’da PKK bir gösteri yaptı. ‘Kahrolsun Türkiye Kürdistan’a özgürlük’ diye. Bu suç. Bu benim vatandaşım. Devlet kayıt altına almak zorunda. Almanya’daki Fransa’daki takip edecek de ben etmeyecek miyim? FETÖ’nün Amerikan yapılanması. Takip etmeyecek miyim yani? Bu bilgileri hukuka bildiriyoruz Cumhuriyet başsavcılıklarımıza. O da yurtdışından geldiği zaman ‘Gel bakalım kardeşim ne yapıyorsun’ diyor. Öbür türlüsü tezvirat. PKK, DHKP-C Fransa’da Almanya’da. Bunlar geldiğinde benim sistemimin harekete geçmesi. Bütün dünyada böyle." 

DIŞİŞLERİ: SOYLU’NUN AÇIKLAMASI TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDA

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözleri üzerine, Türkiye’ye gelen Alman turistlerin tutuklanabileceği iddiasında bulunan Alman basınına yanıt verdi. Bakanlığın internet sayfasındaki açıklama şöyle: “Sayın İçişleri Bakanımızın terörle mücadele kapsamında yaptığı beyanların bu bağlamdan koparılarak çarpıtılmasının maksatlı olduğu açıktır. Türkiye her zaman olduğu üzere Almanya ve diğer tüm ülkelerden gelen turistleri geleneksel Türk misafirperverliği çerçevesinde ağırlamaya devam edecektir.”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Alman mevkidaşına bilgi verdi.

Soylu, Polatlı'da seçim bürosu açılışında “Avrupa’da, Almanya’da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya’da, Bodrum’da, Muğla’da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içerisi girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil” demişti.

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