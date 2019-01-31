İran’la ilgili istihbarata çattı
ABD Başkanı Donald Trump, ABD istihbaratının Senato İstihbarat Komisyonu’nda senatörlere bilgi vermesinin ardından konuya ilişkin değerlendirme yaptı.
Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Trump şu ifadelere yer verdi: “İstihbarattakiler, İran tehlikesine gelince muazzam derecede pasif ve naif. Yanılıyorlar! Ben Başkan olduğumda İran Ortadoğu’nun her yerinde ve ötesinde ortalığı karıştırıyordu. Berbat İran Nükleer Anlaşması’nı sonlandırdığımızdan beri ÇOK farklılar, ama bir potansiyel tehlike ve çatışma kaynağılar. Füze denemesi (geçen hafta) ve fazlasını yapıyorlar, ve sınıra epey yaklaşıyorlar. Ekonomileri sarsılıyor ki, bu da onları durduran tek şey. İran konusunda dikkatli olun. İstihbarat belki de okula geri dönmeli!”
ORDUDAN ‘IRAK’ RAPORU
Öte yandan ABD Kara Kuvvetleri’nin, Irak’ın ABD tarafından işgaline ilişkin derlediği 1300 sayfalık raporunda Irak’ta kazananın İran olduğu belirtildi. ABD Kara Kuvvetleri’nin 2003 ile 2018 yılları arasında ABD’nin Irak’taki faaliyetlerini değerlendiren “Irak Savaşında ABD Kara Kuvvetleri: İşgal, İsyan ve İç Savaş: 2003-2006 Cilt I” ve “Irak Savaşında ABD Kara Kuvvetleri: Yığınak ve Çekilme 2007-2011 Cilt II” başlıklı 1300 sayfalık raporu yayımlandı. ABD’nin Irak’ı işgali, Irak’ta ortaya çıkan direniş hareketleri ve ABD’nin ülkeden çekilmesine kadar bin civarında gizliliği kaldırılmış belgenin de yer aldığı raporun sonunda “Bu proje 2018’de tamamlandığında cesaretlenmiş ve yayılmacı bir İran (Irak’ta) tek kazanan olarak görünüyor” ifadesine yer verildi.
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