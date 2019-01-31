İran’la ilgili istihbarata çattı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİran’la ilgili istihbarata çattı
GeriGündem İran’la ilgili istihbarata çattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
31.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İran’la ilgili istihbarata çattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İran’la ilgili istihbarata çattı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD istihbaratının Senato İstihbarat Komisyonu’nda senatörlere bilgi vermesinin ardından konuya ilişkin değerlendirme yaptı.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Trump şu ifadelere yer verdi: “İstihbarattakiler, İran tehlikesine gelince muazzam derecede pasif ve naif. Yanılıyorlar! Ben Başkan olduğumda İran Ortadoğu’nun her yerinde ve ötesinde ortalığı karıştırıyordu. Berbat İran Nükleer Anlaşması’nı sonlandırdığımızdan beri ÇOK farklılar, ama bir potansiyel tehlike ve çatışma kaynağılar. Füze denemesi (geçen hafta) ve fazlasını yapıyorlar, ve sınıra epey yaklaşıyorlar. Ekonomileri sarsılıyor ki, bu da onları durduran tek şey. İran konusunda dikkatli olun. İstihbarat belki de okula geri dönmeli!”

ORDUDAN ‘IRAK’ RAPORU

Öte yandan ABD Kara Kuvvetleri’nin, Irak’ın ABD tarafından işgaline ilişkin derlediği 1300 sayfalık raporunda Irak’ta kazananın İran olduğu belirtildi. ABD Kara Kuvvetleri’nin 2003 ile 2018 yılları arasında ABD’nin Irak’taki faaliyetlerini değerlendiren “Irak Savaşında ABD Kara Kuvvetleri: İşgal, İsyan ve İç Savaş: 2003-2006 Cilt I” ve “Irak Savaşında ABD Kara Kuvvetleri: Yığınak ve Çekilme 2007-2011 Cilt II” başlıklı 1300 sayfalık raporu yayımlandı. ABD’nin Irak’ı işgali, Irak’ta ortaya çıkan direniş hareketleri ve ABD’nin ülkeden çekilmesine kadar bin civarında gizliliği kaldırılmış belgenin de yer aldığı raporun sonunda “Bu proje 2018’de tamamlandığında cesaretlenmiş ve yayılmacı bir İran (Irak’ta) tek kazanan olarak görünüyor” ifadesine yer verildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Çavuşoğlu: Bazı Batı ülkeleri HTŞ'ye para veriyor

Tacizciyi tek yumrukla yere sermişti... O anları anlattı

Flaş açıklama: Kabul edilemez

"RTÜK'ün cezalandıracağı şey, yanlış Türkçe kullanmaktır"