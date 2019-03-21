İran’la eşzamanlı operasyon sürecek
Türkiye ile İran’ın terör örgütü PKK/PJAK’a karşı 18 Mart’ta başlattığı eşzamanlı operasyonun bir süre daha devam edeceği duyuruldu.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari ile 18 Mart’ta iki ülke sınır hattında eşzamanlı ve koordineli başlayan operasyonla ilgili telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ve İran’ın güvenliğini bozan suçlulara ve terör gruplarına karşı eşzamanlı operasyona ilişkin yaptıkları anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunda gelinen noktadan duyulan memnuniyet dile getirildi. Görüşmede, Türkiye ile İran’ın bölgede terörist gruplara ve uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadele doğrultusunda yürüttüğü işbirliğinin iki ülke halkının huzuru için önemli olduğu vurgulandı. Eşzamanlı ve koordineli operasyonla ilgili olarak Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Kasım Rizai’nin dün yaptığı telefon görüşmesinde operasyonun bir süre daha devam etmesi kararlaştırıldı.
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