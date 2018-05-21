Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İran'dan sert tepki geldi: Sen kim oluyorsun!

    İran'dan sert tepki geldi: Sen kim oluyorsun!

    Hürriyet Haber
    21.05.2018 - 20:17 | Son Güncelleme:

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Tahran'ı tarihteki en sert yaptırımlarla ezerek rejim değişikliğiyle tehdit ettiği konuşmasına İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yanıt verdi: ''Sen kim oluyorsun da İran ve dünya adına karar veriyorsun?''

    Pompeo'nun tehditler eşliğinde Tahran tarafından kabul edilmesi imkanı bulunmayan taleplerini sıralamasının ardından gözler İran yönetimine çevrildi.

    Sputnik'te yer alan ILNA'nın haberine göre Ruhani, ''Sen kim oluyorsun da İran ve dünya adına karar veriyorsun'' diye konuştu.

    'Amerika'nın diğer tüm ülkeler adına tek taraflı kararlar almasını artık dünyanın kabul edemeyeceğini' söyleyen Ruhani ''O çağ kapandı, artık ülkeler bağımsız'' dedi.

    İran'ın tutumunu teyit eden cumhurbaşkanı, ulusun desteğiyle ülkesinin kendi yolunda ilerlemeye devam edeceğini belirtti.

    İranlı bir yetkili de adının yazılmaması kaydıyla Reuters haber ajansına değerlendirmelerde bulundu.

    ''Amerika teslim olup yasadışı taleplerini kabul etsin diye İran'a baskı uygulamak istiyor'' diyen İranlı yetkili, ''Pompeo'nun açıklamaları, Amerika'nın İran'da kesinlikle rejim değişikliği peşinde olduğunu gösterdi'' vurgusu yaptı.

    Pompeo yeni İran stratejisini açıkladıPompeo yeni İran stratejisini açıkladı

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (21.05.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemi'ne dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar.
    daha fazla video için
    Etiketler: abd , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri