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    İran’daki jet kazasında ilginç ayrıntılar... Lövyeyi 51 kez çekti

    Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
    25.04.2018 - 22:44 | Son Güncelleme:

    İran'da 11 kişinin hayatını kaybettiği jet kazasına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri’nden dönen Mina Başaran ile yedi arkadaşını taşırken İran’da düşen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili İranlı yetkililerle birlikte çalışmalarını sürdüren Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu’nun hazırlayacağı raporda sona gelindi.

    Yetkililer uçağın karakutusu olarak bilinen CVR ile FDR kayıtlarını çözümledi. Hürriyet’e konuşan İranlı bir yetkili, uçakla ilgili teknik bir arıza üzerinde durduklarını belirtti. Kokpit.aero’da yer alan habere göre de karakutu kayıtlarından yapılan analizde şu sonuca varıldı: Uçak 38 bin feet yükseklikte süratsiz kalarak anormal bir duruma girdi. Dalış sırasında pilotlar uçağı kurtarmak için 51 kez burun kaldırmaya çalıştı. Bu sırada kokpitte büyük bir kargaşa yaşanırken, kumanda kaptan pilot Beril Gebeş’teydi. Tırmanma sırasında uçağın hız göstergesinde ibre yükselmeye başladı. Ancak, ikinci pilot Melike Kuvvet’in hız göstergesi normal çalışıyordu. Süratin artmasını önlemek için Beril Gebeş lövyeyi defalarca çekti.

    İran’daki jet kazasında ilginç ayrıntılar... Lövyeyi 51 kez çekti

    20 BİN FEET’TE PARÇALANMA OLDU

    Yapılan tespitlere göre, kontrolden çıkan uçak ekseni etrafında dönerek, hızla irtifa kaybetti ve 20 bin feet yükseklikte yapısal parçalanmalar meydana geldi. Motor parçaları koptuktan sonra kuyruk bölümü gövdeden ayrıldı ve uçak dağlık alana düştü.

    Etiketler: gazetehaberleri , iran , jet , gündem
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