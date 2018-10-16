İran'da düşen Türk jetinin karakutuları böyle çözüldü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİran'da düşen Türk jetinin karakutuları böyle çözüldü
GeriGündem İran'da düşen Türk jetinin karakutuları böyle çözüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gökhan ARTAN / İstanbul (DHA)
16.10.2018 - 13:32, Son Güncelleme:

İran'da düşen Türk jetinin karakutuları böyle çözüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İran'da düşen Türk jetinin karakutuları böyle çözüldü

İran'da düşen Başaran Holding’e ait jetin neden kaza yaptığını aydınlatacak karakutuların çözümünün nasıl yapıldığı İran tarafından hazırlanan raporda fotoğraflarla detaylı şekilde anlatıldı.

11
  • İranda düşen Türk jetinin karakutuları nasıl çözüldü
  • İranda düşen Türk jetinin karakutuları nasıl çözüldü
  • İranda düşen Türk jetinin karakutuları nasıl çözüldü
  • İranda düşen Türk jetinin karakutuları nasıl çözüldü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

12 Mart’ta meydana gelen kazada kaptan pilotu Beril Gebeş, ikinci pilotun Melike Kuvvet’in idaresindeki Başaran Holding’e ait TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti İran’da düşmüş, kazada Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti. Kaza yerinde bulunan uçağın verilerini kaydeden FDR (Flight Data Recorder) ile kokpitteki konuşmaları alan CVR (Cockpit Voice Recorder) kayıtlarına nasıl ulaşıldığı ve deşifre edildiği detaylı anlatıldı.

Kazadan sonra kayıt cihazları Paris'teki Fransa Kaza Araştırma Kurulu'na (BEA) 10 Nisan'da götürüldü. Cihazların açılması ve okunması aynı gün yapıldığı belirtildi. İki karakutunun kayıtları İran, Fransa, Kanada ve Türkiye'nin katılımıyla deşifre edildi.

ANA İŞLEMCİYE ELEKTRİK MOTORU İLE KESİLEREK ULAŞILDI

Kokpitteki konuşmaları alan CVR (Cockpit Voice Recorder) hasar gördüğü için kaydedicinin hasara uğraması nedeniyle elektrik motoruyla kesilerek ana işlemciye ulaşıldı. Metalik kasadan kayıt cihazı çıkarıldı.

Daha sonra da hafıza kartı metalik gövdeden alındı. İşlemler sırasında görsel olarak kontrol edildiğinde uçağın verilerini kaydeden FDR'nin bellek konektörünün hasarlı olduğu tespit edildi.

Bellek kartının metalik kasası çıkarıldı. Metalik kasa çıkarılıp bellek kartı görsel olarak incelendi. Şerit kablosuna pim konektörü takıldı ve elektrik kontrolleri yapıldı. Elektrik kontrol değerleri BEA veri tabanı değerleri ile uyumlu olunca bellek kartındaki bilgilerin indirilmesi başarılı oldu. Senkronizasyon yapıldı.

İranda düşen Türk jetinin karakutuları böyle çözüldü
75 SAATLİK UÇUŞ VERİLERİ ALINDI

Jetin uçuşu dahil yaklaşık 75 saatlik uçuş verileri alındı. Ham veriler, 64 wps uçak üreticisinin veri çerçevesi kullanılarak çözüldü. Ön raporda kayıtların senkronizasyonu yapıldı.

Uçağın verilerini kaydeden FDR (Flight Data Recorder) bilgileri ile kokpitteki konuşmaları alan CVR (Cockpit Voice Recorder) kayıtları zaman olarak ekipler tarafından örtüştürüldü.

Kaptan Beril Gebeş ile yardımcı pilot Melike Kuvvet'in telsize basma parametrelerine göre konuşmalar ayırt edildi. Rapora göre pilotlar mikrofonla konuşmamışlar ve muhtemelen kulaklığı takmamışlar. Kulaklık takılı olmadığı için ekipler ses kayıtlarını çözmek için filtreleyerek, anlaşılabilir konuşmaları ortaya çıkarmışlar.

İranda düşen Türk jetinin karakutuları böyle çözüldü

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (16.10.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş sözler

MHP lideri Bahçeli'den çok sert sözler

İran'da düşen jette 11 kişi ölmüştü. Karakutuları böyle çözüldü

Drone gören yaşlı adamın komik tepkisi