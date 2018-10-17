İran'da düşen jeti son gören THY pilotu ile kule arasındaki konuşma

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİran'da düşen jeti son gören THY pilotu ile kule arasındaki konuşma
GeriGündem İran'da düşen jeti son gören THY pilotu ile kule arasındaki konuşma
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gökhan ARTAN / İstanbul, (DHA)
17.10.2018 - 11:53, Son Güncelleme:

İran'da düşen jeti son gören THY pilotu ile kule arasındaki konuşma

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İran'da düşen jeti son gören THY pilotu ile kule arasındaki konuşma

İran’da düşen Türk jetinin, o sırada bölgeden geçen THY uçağın kokpit ekibi tarafından sistemde görüldüğü ve dakikalarca bağlantı kurulmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

Dubai-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşunu yapan TK757 sefer sayılı “Yeşilırmak" adlı uçağın pilotunun, Tahran Hava Trafik Kontrolörüne, "Onları en son TCAS( trafikleri gösteren sistem) ekranı üzerinde, 6 bin feet (1820 metre) altımızda gördük. Hızla irtifa kaybettiklerini gördük" anonsunda bulunduğu öğrenildi.

TAHRAN KULE İLE THY PİLOTU ARASINDAKİ KONUŞMALAR ŞÖYLE;

14:37:53: Tahran Kule(ACC): TC-TRB alçalma seviyesini teyit ediniz
14:37:53: TC-TRB’den belirsiz bir ifade, ne dediği anlaşılmıyor
14:37:53: Kule:Tekrar edin
14:38:43: Kule:Her şey normal mi, mutabık mıyız?
14:38:43: Her şey normal mi, mutabık mıyız?
14:38:43: Kule: TC-TRB beni duyuyor musunuz?
14:39:48: Kule: THY757,TRB’yi arayabilir misiniz?(Telsizle iletişim kurmasını talep ediyor)
14:39: THY pilotu:Ok biz arayacağız
14:40:19: THY pilotu: TRB, Beni duyuyor musunuz?(Türkçe anons ediyor)
14:40:58: Kule: THY757,trafiği arar mısınız radar temasını kaybettik
Kule: THY757 söz konusu trafik TRB onları arar mısınız?
THY pilotu: Anlaşıldı,birkaç kez aradık ancak temas edemedik. Onları en son TCAS(trafikleri gösteren sistem) ekranı üzerinde, 6 bin feet(1820 metre) altımızda gördük.
Kule: Onlarla TCAS temasınız olduğunu teyit eder misiniz?
THY pilotu: Şu anda yok ancak birkaç dakika önce TCAS temasımız vardı onlarla.Hızla irtifa kaybettiklerini gördük.Ancak 6 bin feet(1820 metre) altımızda gördükten sonra TCAS temasımız kayboldu.
Kule: Anlaşıldı bilgi için teşekkürler evet çünkü trafik arkanızda.
Kule: Bulunduğunuz seviyede herhangi bir hava hadisesi mevcut mu?
THY pilotu: Negatif, seviye 360 da hava gayet sakin
Kule: Teşekkürler
THY pilotu: Radar da görebildiniz mi onları?
Kule :Evet radardan kayboldular
14:42:13 THY pilotu: Biz onları aramaya devam edeceğiz birkaç kez daha (iletişim kurmaya çalışıyor birkaç daha çağrı yapacaklar)
14:43:36:THY pilotu TC-TRB’ye son çağrısı yapıyor

11
İranda düşen Türk jetinin karakutuları nasıl çözüldü
İran'da düşen Türk jetinin karakutuları nasıl çözüldü
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Rezidans neden aranmadı? İçişleri Bakanı Soylu açıkladı

Sütlüce’de çöken binanın sahibi: 'Arda Turan'dan şikayetçiyim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ODTÜ davasını geri çekti

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var...