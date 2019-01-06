İran Atlantik’e savaş gemisi yolluyor
ABD’nin yaptırım uyguladığı İran yeni bir güç gösterisine hazırlanıyor. İran, mart ayından itibaren Avrupa ve Afrika ile Amerika kıtası arasındaki Atlas Okyanusu’na savaş gemisi filosu yollayacağını açıkladı.
İran’ın Fars Ajansı’na konuşan Tuğamiral Touraj Hassani-Moğadam, yeni görevin İran takvimine göre yeni yılın başladığı mart ayı sonrasında başlayacağını söyledi. Buna göre filoda geçen ay suya indirilen güdümlü füze destroyeri Sahand, 33 bin tonluk yakıt gemisi Kharg yer alacak. Gemilerin İran ile dostane ilişkiler içinde olan Venezuela’da liman yapmasının beklendiği kaydedildi. İran donanmasının en büyük gemilerinden olan destroyerin helikopter taşıma kapasitesinin bulunduğu belirtildi. İran yapımı olan Sahand’ın radarlara yakalanmayan hayalet gemi özelliğine sahip olduğu iddia ediliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle