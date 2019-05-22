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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ/ANKARA
22.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Irak’tan bu kez cumhurbaşkanı ziyareti

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Irak’tan bu kez cumhurbaşkanı ziyareti

Irka Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin ardından Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ay sonu Türkiye’ye gelecek.

Yıl sonunda da Erdoğan’ın Irak’a gitmesi planlanıyor. Irak ile Türkiye arasında su, petrol, ticaret ve askeri işbirliği alanlarında diplomasi trafiği hızlanıyor. Erdoğan, su politikasının belirlenmesinde Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nu özel temsilci olarak atamıştı. Eroğlu’nun 50 kişiden oluşan bir çalışma grubu ile yürüttüğü projede sona gelindiği öğrenildi. Görüşmede bu projenin son hali Irak Cumhurbaşkanı ve Iraklı yetkililere sunulacak.

DEAŞ tarafından tahrip edilen Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının bir an önce faaliyete geçirilmesi de görüşmenin bir diğer önemli başlığı olacak. İki lider görüşmede İran ambargosunun ardından alternatif petrol ithalatı için Irak’tan alınan petrolün arttırılmasını da değerlendirecek.

20 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Görüşmenin bir diğer gündem maddesi de ticaret olacak. İki ülke arasındaki ticaret hedefi 20 milyar dolar.
Erdoğan, Irak Başbakanı ile yaptığı basın toplantısında DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi ve bu alanda Türkiye-Irak arasında bir askeri işbirliği ve güven anlaşmasının yapılmasının isabetli olacağına karar verdiklerini de açıklamıştı. Erdoğan’ın Irak Cumhurbaşkanı Salih ile yapacağı görüşmede askeri işbirliğinin ayrıntılarını görüşmesi bekleniyor. Görüşmelerde Türkiye’nin terör örgütü DEAŞ’tan sonra kapattığı konsoloslukların yeniden açılması da konuşulacak.

ERDOĞAN IRAK’A GİDECEK

Irak’tan ziyaretlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu yıl sonunda Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı için Irak’a gitmesi planlıyor.

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