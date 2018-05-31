Irak'tan acı haber: 3 asker şehit

TSK'dan yapılan şöyle: "31 Mayıs 2018 tarihinde Irak kuzeyindeki operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma neticesinde üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

BİLECİK'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Hakkari Yüksekova Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli 24 yaşındaki Uzman Çavuş Demir, Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, sabah saatlerinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Acı haber, şehit Demir'in Bozüyük ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de oturan babası Resul ve annesine , askeri yetkililer tarafından verildi. Bekar olduğu öğrenilen şehit Uzman Çavuş Demir'in cenazesinin, yarın Bozüyük'te toprağa verileceği belirtildi.

TOKAT'TA YAS

Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Aktaş'ın Tokat'taki baba ocağına ateş düştü. Hakkari Yüksekova Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Aktaş (28), Irak'ın kuzeyinde operasyon icra eden güvenlik güçlerine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen havan saldırısı sonucunda şehit oldu. Şehidin Tokat merkeze bağlı Güryıldız beldesinde yaşayan ailesine 48. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu ve Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Kelemci tarafından acı haber verildi. Tokat Belediyesi itfaiyesinde çalışan 3 çocuk babası Davut Aktaş ile ev hanımı Rabi Aktaş çiftinin en büyük çocuğu olan Seyfettin Aktaş'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin evinin önünde sağlık ekipleri bekletilirken, eve Türk bayrağı asıldı.