Irak'taki seçimlere Türkiye'deki sandık

Türkmen liderler, Türkiye’de yaşayan Türkmenleri 6 ayrı kentte dün kurulan ve oy verme işleminin başladığı seçim sandıklarına gitmeye davet etti. Türkiye’de yaşayan 45 bin Türkmen İstanbul, Ankara, Mersin, Sakarya, Yalova ve Çorum’da kurulan 16 ayrı seçim merkezinde bugün saat 18.00’e kadar oy kullanabilecek.



Irak Türkmen Cephesi lideri Erşad Salihi, Türkmenlerin Irak Parlamentosu’nda daha etkin temsil edilebilmesi için Türkiye’deki soydaşlarına seçime yoğun katılım çağrısı yaptı. Özellikle Kerkük, Musul, Erbil, Selahaddin, Bağdat ve Diyala’dan Türkmen milletvekili çıkarılmasının Türkmen toplumunun geleceği ve etkinliği açısından önemli olduğunu vurgulayan Salihi, “Irak Meclisi’nde sesimizin duyulmaya devam etmesi ve daha da güçlenmesi için geniş katılımı sağlamanın milli ve vatani görevimiz olduğunu unutmayalım” dedi.